البنك الأهلي المصري يكشف عن شهادات المجموعة "ج" بجوائز مالية.. اعرف تفاصيلها

أعلن البنك الأهلي المصري عن تقديم شهادة الاستثمار المجموعة “ج” ذات الجوائز، والتي تتمتع بعدد من المزايا والخصائص؛ وهي على النحو التالي (فئات الشهادة: 5، 10، 50، 100، 500، 1000 جنيه مصري)، ويواصل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري استفسارهم عن الشهادة لاسيما أنها غير معلومة لدى الكثيرون.

يستعرض تحيا مصر تفاصيل شهادة المجموعة "ج" من البنك الأهلي المصري

ويحق الشراء لكافة الأفراد الطبيعيين المصريين فقط ، كما يمكن الاقتراض بضمان شهادات استثمار المجموعة “ج”، ويمكن الاسترداد بعد دخولها أول سحب.

وتبلغ مدة الشهادة 10 سنوات وتجدد تلقائيًا لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ إستحقاقها.

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سحب البنك الأهلي المصري على شهادات المجموعة "ج"



سحب دوري ست مرات شهريًا بعـد مضي شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرين عامًا طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك، وجوائزه كالتالى:

- جائزة أولى خمسون ألف جنيه.

- جائزة ثانية خمسة وعشرون ألف جنيه.

- جائزة ثالثة عـشرة آلاف جنيه.

- جائزة رابعة خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلـى جوائز أخرى عديدة.

سحب مميز كل شهرين "6 مرات سنويًا"، وجوائزه على النحو التالي:



- جائزة أولـى ستون ألف جنيه.

- جائزة ثانيــة خمسة وعـشرون ألف جنيـه بالإضافـة إلى جوائز أخرى عديدة.

سحب (مرتين سنويا) من كل عام ، وتفاصيله:



- جائزة أولى مائة وخمسون ألف جنيـه.

- جائزة ثانية خمسون ألف جنيـه بالإضافـة إلـى جوائز أخرى عديدة.

ويجدر الإشارة إلى أن يخطر البنك الأهلي المصري الفائزين بالجوائز بخطابات مسجلة على عناوينهم الموجـودة لديه مهما كانت قيمة الجائزة، بالإضافة إلى الاستفسار التليفونى لمعرفـة الشهادات الفائزة على خدمة الأهلي فون 19623 محليًا، أو 19623-00202 دوليًا.

