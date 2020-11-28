بعد 4 شهور على إطلاقها.."أهل الميديا" تحتفل بأكثر من 100 بروفايل في مبادرة نجوم خلف الشاشة

احتفلت صفحة "أهل الميديا" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، برصد أكثر من 100 بروفايل في مبادرة #نجوم_خلف_الشاشة.
وتعتبر المبادر الأولى من نوعها للحديث عن السير الذاتية لصناع والقائمين على العمل الإعلامي لمن هم خلف الشاشة أو الكاميرا، والتي تم إطلاقها في 11 يوليو 2020.
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شملت المبادرة مسئولي القنوات السابقين والحاليين، ومسئولي الإدارات في الإخراج والإنتاج، والمخرجين والبروديوسر، ورؤساء ومديري تحريري البرامج، والمعدين، والمونتاج، والجرافيك، ومهندسي الصوت والإضاءة والديكور، وكتاب المحتوى، وسينارست.
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