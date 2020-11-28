زيادة قروض بنك القاهرة 13 مليار جنيه خلال 2020

زادت قروض بنك القاهرة 13 مليار جنيه في أعمال الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 92 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنهاية العام المالى 2019ـ حيث حقق بنك القاهرة نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت نسبة صافى الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.1% فى نفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 7.5 مليار جنيه بالمقارنة بـ6 مليارات بنهاية الربع الثالث من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 25%.

إيرادات بنك القاهرة في 2020

وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات في بنك القاهرة بنحو 6% ليسجل 1.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ1.1 مليار خلال الربع الثالث من 2019، ما أدى إلى نمو إجمالى الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 8.9 مليار مقارنة بـ7.2 مليار خلال نفس

ومن جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بنموذج الأعمال المتطور الذى نجح البنك فى ترسيخه على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذى ساهم فى تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفى بالبنك؛ ما انعكس على نتائج أعمال البنك وأدائه المالى.

وأكد استمرار بنك القاهرة فى تطبيق سياسته التحوطية عبر تدعيـم مخصصات خسائر الائتمان بنحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة كافة المخاطرالمحتملة لأزمة فيروس كورونا مما أدى إلى تحقيق صافى أرباح بنحو 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.

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أشار إلى أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالى قوى تدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة، وارتفاع معدل معيار كفاية رأس المال حيث وصل إلى 17%، وحقق البنك عائدًا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21.2%، وعائدًا على متوسط الأصول 1.8% بنهاية سبتمبر 2020.