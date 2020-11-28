صور .. انهيار أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير بالإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - انهارت أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير بحى المنتزه ثان فى الإسكندرية، مساء اليوم السبت، دون حدوث أى خسائر أو إصابات.
ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه ثان، يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع علي بن أبى طالب بمنطقة أبو قير، وانتقل مسؤولو الحى إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، وانهيار أجزاء من الطابق العاشر، دون حدوث أي إصابات، أو خسائر بالعقارات المجاورة له.
ومن جانبه، أشار أشرف بهجت، رئيس حى المنتزه ثان، إلى أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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