إطلاق اسم الشهيد كمال حسين على مسقط رأسه بالغربية

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد البطل كمال حسين ضبش، على مسقط رأسه لتصبح منشأة الشهيد الرقيب كمال الدين حسين عبد الغفار بدلاً من عزبة الدكتور السيد سليمان التابعة لقرية أدشاى مركز كفر الزيات.





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