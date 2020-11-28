صور.. مستشفيات سوهاج تناقش خطة العمل لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة والسكان بسوهاج، اجتماعا اليوم السبت، مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية والتعليمى ومستشفى القلب والجهاز الهضمى والهلال، بحضور الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجى، والدكتور عمر عبدالجابر مدير إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب يوسف منسق غرفة إدارة الأزمات "كورونا"، والدكتور بدر عبد الفتاح مسؤول العزل المنزلى.





وناقش الاجتماع الذى أقيم بتوجيهات من الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، كل ما يتعلق باحتمالية التعرض لموجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعدادات المستشفيات لمواجهة أى زيادة، قد تطرأ فى أعداد المصابين. وتطرق الاجتماع إلى كيفية سد العجز فى بعض التخصصات الطبية النادرة بالمحافظة، وكيفية إيجاد حلول عملية لمثل هذه المشكلات، وأيضا ناقش المجتمعون زيادة القدرة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات. يذكر أن مستشفيات القطاع العلاجى بسوهاج، تشهد طفرة كبيرة على مستوى تطوير البنية التحتية، وكذلك التجهيزات وتدريب الأطقم الطبية بها لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

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