صور .. ختام رحلة بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس إلى كينيا

جدة - نرمين السيد - يعود البابا ثيودروس الثانى بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، غدا الأحد، إلى القاهرة، بعد ختام رحلته الرعوية إلى كينيا، حيث التقى سفير مصر فى كينيا، بعد إكماله رحلته الرعائية فى غرب كينيا وعودته إلى نيروبى.





وكان البابا قد زار، اليوم، مدرسة "رئيس أساقفة قبرص مكاريوس الثالث" لبطريركية للتعليم اللاهوتى فى ريوتا.

وخلال اللقاء، دعا البابا ثيودروس شيوخ الكهنة إلى التعاون مع أساقفتهم بوحدة وحب، من أجل خير الكنيسة، سواء من خلال خبرتهم فى مسائل العادات والتقاليد أو من خلال خبرتهم الكنسية المنتظمة أو من خلال تأثيرهم فى محيطهم.





وأشار إلى أن سلطتهم القضائية الكنائسية تؤكد أن جميع المشاكل لها حلها، طالما تم اتباع الإجراءات والطرق الصحيحة، وأن الدافع العادل والبناء لحل المشاكل يكون فى مصلحة الكنيسة وأعضائها.

كما أبلغهم البابا السكندرى أن قطعة أرض البطريركية المجاورة لكاتدرائية القديسَيْن العادى الفضة كوزما ودوميانوس سوف تستغل قريبًا، والتى ستساهم بشكل فعال فى تلبية الاحتياجات التشغيلية للرعايا فى كينيا، ثم تقرر بشكل مشترك تعديل النظام الأساسى لعمل الجمعية، والذى سيصدق البطريرك على شكله النهائى.

بعد ذلك، زار البابا ثيودروس كنيسة للقديسين رافائيل ونيكولاس وإرينى فى منطقة توجوتو، وأقام صلاة الترصاجيون على ضريح أسقف نتريا المبارك جورج جادوناس، الأسقف الرائد فى النضال من أجل استقلال كينيا عن نير الاحتلال الإنجليزى.

وحضر الصلاة أكثر من 100 كاهن، كان منهم من هم منذ زمن أسقف نتريا جورج، بصرف النظر عن كونهم مقاتلين، لكن لهم شعبيتهم.

وفى كلمته أمام الكهنة الحاضرين، أشار إلى النشاط الإرسالى الرائع للمناضل فى كينيا والأساس المتين الذى وضعه للكنيسة الأرثوذكسية فى كينيا.

أخيرًا، طلب من رجال الدين أن يكون لهم مثال فى حياتهم من نضالات الأسقف الطوباوى جورج وأن يدعموا دائمًا المطران الكبير ماكاريوس الذى أكمل بنجاح 40 عامًا من النشاط التبشيرى فى كينيا، والذى تولى هذه المهمة العظيمة بعد تشجيع وإرشاد ومشورة رئيس أساقفة قبرص مكاريوس الثالث.

وانتهت الجولة المباركة لبابا الاسكندرية ثيودروس فى كينيا بلقائه مع سفير مصر محمود على طلعت. وأعرب سفير مصر عن سعادته بوجود البطريرك فى كينيا، وأكد أنها كانت نعمة كبيرة له لاستقباله فى بيت مصر.

بدوره شكر غبطته السفير على حبه وطلب منه أن ينقل إلى رئيس مصر شكره وبركاته، مع أطيب التمنيات بالنجاح فى العمل المبارك الذى يقوم به لما فيه خير وصلح والوطن، والتعايش السلمى بين شعوب المنطقة.