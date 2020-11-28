انت الان تتابع تفاصيل خبر أستاذ أوبئة: مصر دخلت الموجة الثانية لكورونا ويذكر الدليل وموعد انتهاء هذه الموجة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبدو أن مصر دخلت الموجة الثانية لكورونا، وهذا ما أكده اليوم أستاذ الدواء وعلم الأوبئة الدكتور إسلام عنان، والذي أشار إلى أن الدليل على دخولنا لموجة كورونا الثانية هو ارتفاع معد الإصابات مجدداً، وأضاف أن الموجة معناها ارتفاع أعداد الإصابات ثم انخفاضها ثم معاودتها للإرتفاع مرة أخرى، ولكنه أشار إلى أن ما يهمنا الآن هو عدم ارتفاع حالات الوفاه.

أستاذ أوبئة يؤكد دخول الموجة الثانية لكورونا لمصر

وأضاف عنان في اتصال هاتفي له ببرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية، أن مصر على استعداد كامل لهذه الموجة وأن وزارة الصحة لها بروتوكولات علاج جاهزة للتعامل معها، مشيراً إلى أن العلاج المبكر لفيروس كورونا هو الأهم، وأنه يجب مراجعة الطبيب فوراً عند ظهور أي أعراض.

ويذكر أن الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير حميات إمبابة قال أن مصر لو دخلت الموجة الثانية لكورونا ستكون هناك كوارث، مشدداً على تطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم التهاون في ذلك، حتى لا يحدث بمصر مثلما حدث في العديد من دول أوروبا.

وأضاف الدكتور إسلام عنان أن فيروس كورونا سيستمر لعدة سنوات وأن الموجة الثانية مستمرة حتى شهر أبريل المقبل 2020، مشيراً إلى أن كورونا سوف يتحول ويتطور كباقي الفيروسات الأخرى، وهذا ما أشار إليه مستشار الرئيس السيسي للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، والذي أكد على وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا ووصفها بالشرسة، وأنها السبب وراء زيادة الإصابات مؤخراً.