افتتاح 6 قوافل طبية بحضور وزيرة التضامن.. والنائبة أمل سلامة تشيد بمجهود الجمعيات المدنية لمساندة محدودى الدخل

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بالمجهود الكبير المقدم من قبل جمعية "راعى مصر"، والذى تقدم خدمات متنوعة لمحدودى الدخل، لتوفير حياة كريمة لهم.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، قد افتتحت 6 قوافل طبية متنقلة، بمؤسسة "راعي مصر"، بمصر الجديدة، لإطلاقها للخدمة في كافة محافظات الجمهورية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الافتتاح النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، وأمير رمزى، رئيس جمعية "راعى مصر"، والنائب إيهاب رمزي.
وأضافت سلامة، لقد منح قانون 149 للجمعيات المدنية، حق المساعدة في محاربة الفقر، والعمل على توعيه الأسر الفقيرة، وهذا القانون يعد فاتحة خير للعمل الاجتماعي.
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من جانبه قال، المستشار أمير رمزى، رئيس المؤسسة، أن جمعية "راعي مصر"، للتنمية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال مشروع المستشفيات المتنقلة، قدمت الكشف والعلاج لعدد 440 ألف مريض في أفقر قرى ونجوع الصعيد وبنينا حوالي 2102 منزل للفقراء والمعدمين بصعيد مصر بالإضافة إجراء العمليات الحرجة والمستعصية لعدد 1226 مريض معدم وفقير وأكثر من نصف مليون خدمة أخرى تم تقديمها للمعدمين والفقراء بصعيد مصر.
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