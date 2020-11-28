معرفة الرصيد في بنك CIB في دقيقة.. تحيا مصر ينشر الطريقة

معرفة الرصيد في بنك CIB خدمة تهم كافة عملاء بنك CIB فهم يتساءلون عن رصيدهم باستمرار، لذا يوضح تحيا مصر طريقة معرفة الرصيد في بنك CIB ، حيث يمكن للعميل الاستعلام عي رصيد حسابه، الودائع الخاصة به والقروض وصناديق الاستثمار أيضا.

طريقة الاستعلام عن رصيد بنك CIB

بخطوات بسيطة يمكن الاستعلام عن رصيد بنك CIB على النحو التالي:

• تسجيل الدخول لخدمة الإنترنت البنكي "3anking lntemet CIB" الأمر الذي يتطلب القيام إنشاء اسم المستخدم ورقم المرور الخاصي بك.

• تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكنروني، واختيار التصنيف الذي يرغب العميل باستخدامه.

• بالإضافة لإمكانية معرفة الرصيد في بنك CIB.

• يمكنكم القيام بعرض وطباعة وحفظ ما يرخب فيه من الكشوفات السابقة للحسابات الحأئية الخاصة به، بما في ذلك الكشوفات الربع سنوية وبطاقات الاتتحأن الشهرية.

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• يمكن للعميل متابعة كافة الحسابات التي لهأ صلة بالمعاملات المالية الخاصة به بما في ذلك الحسابات الحشتركة، وحسابات القصر، وحسابات التوكييل.

• في حالة عدم معرفة أقرب صراف الي للعميل يمكنه استخدام خدمة الإنترنت البنكي "3anking lnternet CIB" من أجل تحديد مكان الصراف الآلي بكل دقة.

