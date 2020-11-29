التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة ووجود فرصتين للطالب والتحسين بنفس العام وحساب المجموع الأعلى

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة، وذلك في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها مصر والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات مجدداً في مصر خلال الآونة الأخيرة وسط تشديدات حكومية على تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حسم منعاً لحدوث انتكاسة على غرار التي حدثت في العديد من الدول الأوروبية.

التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة ووجود فرصتين للطالب

وقالت وزارة التربية والتعليم اليوم أنه يوجد فرصتان لطلاب الثانوية العامة لدخول امتحانات هذا العام، حيث أن الفرصة ستكون في موعد امتحانات نهاية العام المعتاد، كما سيكون هناك فرصة أحرى أمام الطلاب لدخول الإمتحان وتحسين المجموع وسوف يتم احتساب المجموع الأعلى في الإمتحانين.

وحول موعد امتحانات الثانوية العامة، أعلن وزير التربية والتعليم إلى أن التقديرات المبدئية تشير إلى عقد الإمتحان في 19 يونيو “بالنسبة للفرصة الأولى”، أما الفرصة الثانية والمتاحة أمام الطلاب لتحسين مجموعهم فستكون في أغسطس، كما أن امتحانات الثانوية هذا العام ستكون إلكترونية وليست ورقية، وبنظام الكتاب المفتوح.

ويذكر أن الدكتور طارق شوقي في وقت سابق أشيع أنه قد أصيب بكورونا، وأكد الوزير عدم إصابته بفيروس كورونا، وقال الوزير “الحمد لله فإني لست مصاباً بكورونا وحضرت احتفالية “تحيا مصر”، مشيراً إلى أن العمل مستمر ولو كره الكارهون، مضيقاً أن هذه رسالة حتى لا يتمادي المحرضون ومروجي الشائعات، واختتم رسالته قائلاً “الله المعين”.