أرقام خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي داخل مصر وخارجها.. تعرف عليها

حرص البنك العربي الأفريقي الدولي على توفير العديد من وسائل التواصل مع كافة العملاء من أجل الإجابة على كافة التساؤلات التى كثرت عبر المواقع الإلكترونية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" للتسهيل على عملاء البنك العربي الأفريقي من أجل الاستفسار عن ارقام وعناوين الفروع والخدمات التى يحتاجونها.

خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي

قدم البنك العربي الأفريقي خدمة التواصل مع عملائه ومي جموع الراغبين بالتواصل مع خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي من خلال لاتصال عبر خط الرقم الساخن سواء من داخل عصر، على الرقم التالي 19555، أو عبر خط الرقم الساخن لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الرقم التالي 8002242 (800AAIB).

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء البئك العربي الأفريقي الدولي للمكائمات الدولية عبر الرقم التالي 24886679 (202+)، أو الاتصال على ويسترن يونيون يحكم الإتصال على رقم التالي 16430. تلك الأرقام الخاصة بخدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي.

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والجدير بالذكر أن خدمات عملاء البنك العربي الأفريقي جميعها متاحة على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن لراغبى التواصل مع خدمة العملاء البئك العربي الأفريقي الدولي الإنصال خلال أي وقت على تلك الأرقام المذكورة.

