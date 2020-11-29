وفرت المصرية للاتصالات باقة انديجو الشاملة لجميع العملاء لديها وهي عبارة عن باقة للانترنت والرسائل والمكالمات والدقائق الدولية وبهذا ستفي جميع الأغراض وتخدم متطلبات جميع عملاء شركة المصرية للاتصالات وأسعارها مناسبة. تفاصيل باقة انديجو 70 indigo كريدت ليميت من المصرية للاتصالات



• 1500 وحدة.

• 5 جيجا للموبايل انترنت قوى وسريع .

• 10 جنية للارقام المفضلة لديك.

• 2.5 دقيقه مقابل جنيه واحد للدقايق الدولية.

• 2 دقيقة مقابل جنيه واحد لدقايق استقبال التجوال . كود انديجو 70 indigo كريدت ليميت من المصرية للاتصالات

• 1 وحدة للدقيقه والرساله لنفس الشبكة.

• 1 وحدة لدقيقة الخط الارضى.

• 5 وحدات لدقيقة ورسالة الشبكات الأخرى 1 وحدة =1ميجابايت.

• سعر موحد للدقيقة 14 قرش بخلاف الباقة.

• الأسعار غير شاملة الضرائب.

• يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل لارقامك المفضلة 1000 دقيقة شهريا كحد أقصى.

• السعر الخاص لاستقبال التجوال سارى فقط فى بلاد معينه للتفاصيل كلم 800

• تفاصيل باقة انديجو 250 indigo الشهرية من المصرية للإتصالات

• انترنت منزلى يضل الى 15 ميجابايت.

• 3000 وحدة.

• 9 جيجا للموبايل انترنت قوى وسريع .

• رقم مجانى خاص للارقام المفضلة لديك.

• 25 دقيقه مقابل جنيه واحد للدقايق الدولية.

• 2 دقيقة مقابل جنيه واحد لدقايق استقبال التجوال.

• 1 وحدة للدقيقه والرساله لنفس الشبكة.

• 1 وحدة لدقيقة الخط الارضى.

• 5 وحدات لدقيقة ورسالة الشبكات الأخرى 1 وحدة =1ميجابايت.

• سعر موحد للدقيقة 14 قرش بخلاف الباقة.

• الأسعار الموضحه غير شاملة الضرائب.

• يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل لارقامك المفضلة 1000 دقيقة شهريا كحد أقصى.

• السعر الخاص لاستقبال التجوال سارى فقط فى بلاد معينه للتفاصيل كلم 800

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية للاتصالات we توفر باقة انديجو الشاملة .. "نت – مكالمات – دولي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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