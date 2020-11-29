تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 29-11 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأحد 29- 11- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار أورنج

مع استمرار طرح عروض أورنج في Black Friday أعلنت الشركة عن توفير 3 شهور مجانا رصيد عند شراء خط Eagle أونلاين منها تشجع خدمات أورنج الإلكترونية وفي الوقت ذاته تدخل في منافسة شرسة مع الشركات في عروض الجمعة البيضاء.

استمرار عروض أورنج في Black Friday.. 3 شهور مجانا على خط Eagle

آخر أخبار فودافون

طرحت باقات تجوال اليومية من فودافون الجديدة بنسبة تبدأ من 10 جنيه لتتيح لعملائها إمكانية التواصل مع رفقائهم من خلال البلاد بأقل سعر للباقة، لذلك يرصد تحيا مصر تفاصيل باقات تجوال اليومية من فودافون وكود الاشتراك فيها.

وفرت المصرية للاتصالات باقة انديجو الشاملة لجميع العملاء لديها وهي عبارة عن باقة للانترنت والرسائل والمكالمات والدقائق الدولية وبهذا ستفي جميع الأغراض وتخدم متطلبات جميع عملاء شركة المصرية للاتصالات وأسعارها مناسبة. وفرت المصرية للاتصالات باقة انديجو الشاملة لجميع العملاء لديها وهي عبارة عن باقة للانترنت والرسائل والمكالمات والدقائق الدولية وبهذا ستفي جميع الأغراض وتخدم متطلبات جميع عملاء شركة المصرية للاتصالات وأسعارها مناسبة. المصرية للاتصالات we توفر باقة انديجو الشاملة .. "نت – مكالمات – دولي"



وباستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.



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