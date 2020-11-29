تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 29-11 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 29- 11-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك مصر

كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين تجدد البحث عنها مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، وتضرر الكثيرون من الذهاب إلى فروع بنك مصر لإنجاز خدماتهم فيريدون تنفيذ كل مايحتاجونه من المنزل لذا وفر بنك مصر خدمة الأون لاين وهو مايوضح تحيا مصر طريقة الاشتراك.

كيفية تفعيل خدمة بنك مصر أون لاين.. تحيا مصر ينشر الطريقة

https://www.tahiamasr.com/613321

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن تقديم شهادة الاستثمار المجموعة “ج” ذات الجوائز، والتي تتمتع بعدد من المزايا والخصائص؛ وهي على النحو التالي (فئات الشهادة: 5، 10، 50، 100، 500، 1000 جنيه مصري)، ويواصل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري استفسارهم عن الشهادة لاسيما أنها غير معلومة لدى الكثيرون.



البنك الأهلي المصري يكشف عن شهادات المجموعة "ج" بجوائز مالية.. اعرف تفاصيلها

آخر أخبار بنك القاهرة

زادت قروض بنك القاهرة 13 مليار جنيه في أعمال الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 92 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنهاية العام المالى 2019ـ حيث حقق بنك القاهرة نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت نسبة صافى الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.1% فى نفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 7.5 مليار جنيه بالمقارنة بـ6 مليارات بنهاية الربع الثالث من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 25%.

زيادة قروض بنك القاهرة 13 مليار جنيه خلال 2020

آخر أخبار بنك CIB

معرفة الرصيد في بنك CIB خدمة تهم كافة عملاء بنك CIB فهم يتساءلون عن رصيدهم باستمرار، لذا يوضح تحيا مصر طريقة معرفة الرصيد في بنك CIB ، حيث يمكن للعميل الاستعلام عي رصيد حسابه، الودائع الخاصة به والقروض وصناديق الاستثمار أيضا.