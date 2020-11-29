أسقف بنى سويف يقرر إلغاء سهرات كيهك لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، الاجتماع الشهرى لكهنة الإيبارشية لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية للتعامل مع وباء كورونا المستجد، وخاصة مع ارتفاع نسبة الإصابات حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.





وقرر الأنبا غبريال بعد مناقشة الأمر مع مجلس كهنة الإيبارشية: 1- إلغاء سهرات كيهك حتى الصباح بكافة كنائس الإيبارشية والسماح بالصلاة من الساعة 6 إلى 9 مساءً. 2- إلغاء النهضات الروحية خلال صوم الميلاد المجيد. 3- التأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال القداسات من تعقيم الكنائس والتباعد وارتداء الكمامات خلال القداسات.

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