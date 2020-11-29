مجلس الشيوخ يقر اليوم مشروع اللائحة الداخلية

يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسة برلمانية غدا لمناقشة مشروع قانون لائحته حيث كلف المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ إدارة الطب الوقائى بتوفير الكمامات الطبية لتوزيعها على الآعضاء فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك توفير زجاجات الكحول وتوزيعها بين طرقات المجلس لتعقيم اليدين.

وكثفت الآمانة لمجلس الشيوخ من استعداداتها لتحقيق التباعد الاجتماعى من خلال توزيع المقاعد فى البهو المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ.

ووفقا لمصادر برلمانية سيتم توزيع جلوس أعضاء المجلس بحسب أقدميتهم داخل القاعة كما حدث فى الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي سيكون لهيئة مكتب المجلس فى هذا الشأن بالتنسيق مع الاعضاء وسيكون التصويت النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ علي اللائحة الداخلية برفع الأيدي وليس إلكترونيا.

ومن المتوقع عقد المجلس لجلسات على مدار يومى الآحد والاثنين المقبلين للإنتهاء من مناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ ، واقرارها بصفة نهائية ،وإرسالها إلى الجهات المختصة بذلك ،تمهيدا لمناقشتها واقرارها فى مجلس النواب.

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كانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

