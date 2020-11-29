شاهد..على جمعة: الست اللى كل جوزها ما يقربلها تقول آه يا ضهرى بتقلل البركة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مفتى الديار المصرية الأسبق، خلال لقائه في برنامج "مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك صفات يجب أن تختفى من السيدات والرجال معا، قائلا بأنه منهى عن زواج الحداقة والشداقة والأنانة والحنانة.

وأكد، أن السيدة التي تنظر لما في يد غيرها وفي بيت غيرها تذهب البركة من منزلها، كذلك السيدة التي تمتنع عن زوجها وقطع الرحم من أسباب ذهاب البركة في المنزل.

وأضاف، أن الأنانة هي التي تتوجع دائما "يعنى كل ما يقربلها تقولى أه ضهرى أه يا راسى وده يقل البركة في البيت"، وهذا نوع من أنواع الظلم.