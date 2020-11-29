اليوم.. رئيس مجلس السودان السيادي يشهد تخريج دفعة من جامعة "كرري"

أعلنت وكالة الأنباء السودانية، سونا، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الانتقالي، سيشهد، اليوم الأحد، تخريج جامعة كرري للطلبة الحربين باستاد الكلية الحربية فى التخصصات.

يشهد البرهان، تخريج الهندسة الدفعة ٢١، علوم الحاسوب الدفعة ٣، علوم الطيران الدفعة ١٨، الدراسات البحرية الدفعة ٢٠، الطب الدفعة ٥، الأسنان الدفعة ٦، الصيدلة الدفعة ٦، المختبرات الدفعة ٧، الأشعة الدفعة ٧، والتمريض الدفعة ٧.

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سيحضر التخريج وزير الدفاع اللواء ركن يس ابراهيم يس رئيس مجلس جامعة كرري والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان و نوابه والمفتش العام للقوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات والأفرع وقادة الوحدات.