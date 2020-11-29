محافظ دمياط تتدخل لإنهاء أزمة فريدة رمضان المتحولة جنسيا : ستعود إلى عملها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عوض خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنها تواصلت مع مدير التربية والتعليم بمحافظة دمياط، لحل مشكلة فريدة رمضان.
وأكدت، أن مديرية التربية والتعليم، ستتواصل مع فريدة المتحولة جنسيا وستعمل على حل مشكلاتها.
وأشارت إلى أنها طالبت من مدير المديرية التعليمية، بالملف الوظيفى للمذكرة على أن يكن أمامها غدا الإثنين تمهيدا لعودتها مرة أخرى إلى وظيفتها.
واستضاف الإعلامى عمرو أديب، متحولة جنسيا، وذلك فى برنامجه "الحكاية" الذى يعرض على إم بى سى مصر.
وقالت فريدة رمضان، المتحولة جنسيًا من محمد رمضان، إنها كانت تتمنى هذا التحول منذ صغرها، وهى الآن تشعر بحالة نفسية جيدة.
وأوضحت، أنه تم فصلها من وزارة التربية التعليم إذ كانت تعمل مدرسة قبل التحول، وهى الآن تعيش على المساعدات الخارجية، خاصة أن إجراءات العلاج أخذت منها وقتا طويلا ومصاريف كثيرة.
وتابعت: "أمنية حياتى الجواز، وأنا أنثى بالطب الشرعى وبالقانون، ومعترف بى فى الحكومة وكنت أتناول العلاج الخاص بى فى مستشفى حكومى".
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