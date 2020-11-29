صور .. عزاء الحقوقى حافظ أبو سعدة بمسجد أبوالمكارم

جدة - نرمين السيد - أقامت أسرة الحقوقى الراحل الدكتور حافظ أبوسعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مراسم العزاء، مساء اليوم السبت، بمسجد أبوالمكارم بشارع صلاح سالم أسفل كوبرى الفردوس.





وأعلنت مساء الخميس الماضى، المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما. وكان قد شيع جثمان الحقوقى الراحل حافظ أبوسعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى مثواه الأخير بمقابر الراحة، على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.

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