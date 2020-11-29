بعد انتهاء مدة التصالح وعودة الإنشاء.. شروط البناء الجديدة وموعد العودة من جديد فى مختلف المحافظات

مع انتهاء مدة التصالح آخر نوفمبر الجاري، وعودة البناء وفق التراخيص التى انتهت مصر من إعدادها الفترة المقبلة، يسعى الجميع لمعرفة شروط البناء الجديدة فى مصر التى ستكون محور البناء والعودة من جديد فى كافة المدن المصرية.

وفي هذا الصدد، يوضح تحيا مصر أبرز المعلومات عن شروط البناء الجديدة كاملة فى جميع مناطق القاهرة وباقى المحافظات وفقًا للخريطة المعلنة من قبل وزير التنمية المحلية.

شروط البناء الجديدة في مختلف المحافظات

– توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

– الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

– المباني في المناطق السكنية والسكنية المختلطة تكون سكنية فقط ولا يسمح باختلاط الاستعمالات بها إلا وفقا لما يسمح به في دليل الأنشطة والاستعمالات

– العقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا لا يجوز استغلالها في أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة.

– يسمح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقا لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية المختلطة ولكن في مبانٍ مستقلة دون أنشطة سكنية.

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