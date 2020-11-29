قطع المياه بالقناطر الخيرية 6 ساعات.. "شوف منطقتك"

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، أنه نظرا لقيام قطاع ري القليوبية بتكريك نهر النيل بالقناطر الخيرية أمام محطتى مياه 1،2 الكومباكت، مما يؤدى إلى توقف المحطتين نظرا لإرتفاع العكارة بمجرى النيل أثناء عملية التكريك، سيتم قطع المياه عن قرية أبو الغيط وتوابعها اليوم الأحد 29/11/2020، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا.
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وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية لحين إعادة ضخ المياه، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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