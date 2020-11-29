لطيف على معظم الأنحاء .. الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار هبوب تيارات هوائية شرقية باردة اليوم على مناطق من شمال البلاد تعمل على تكوين سحب متوسطة متفرقة على المدن الساحلية، قد يصاحبها سقوط الأمطار كما تعمل على المزيد من برودة الطقس. وأكدت الأرصاد أنه بداية من الغد ينقطع التيار الشرقى، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، وتستقر الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

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