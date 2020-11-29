مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية بداية من ديسمبر

وقال خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، تعليقا على مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي، إن المواعيد الجديدة تأتي في سبيل جهود الحكومة لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الفوضى والحفاظ على منشآت الدولة والبنية التحتية.
وأضاف ان مواعيد غلق المحلات تم التوافق عليها في اجتماعات اللجنة العليا المحال العامة بحضور ممثلي كل أطياف الدولة المصرية وحضر ممثلو الغرف التجارية وكافة الوزارات المعنية ".
وتابع خالد قاسم: "جميع المحال العامة التجارية باستثناء المطاعم تفتح من 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفا والتي 10 مساء شتاء على ان يتم زيادة توقيت الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية لتغلق 12 صيفا والحادية عشرة شتاء ".
واستطرد خالد قاسم: "المطاعم المتواجدة داخل المولات مستمرة في العمل داخل المولات حتى الثانية عشر مساء في الشتاء والواحدة صباحا في الصيف ".
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