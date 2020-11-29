مصر للطيران: 42 رحلة دولية وداخلية لنقل 4500 راكب في مختلف الدول

أفادت شركة مصر للطيران، عن تسيير 42 رحلة دولية، اليوم الأحد، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأكدت إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "الرياض، تورنتو، بيروت، بغداد، نادجمينا، لاجوس، ابوجا، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، أمستردام، دبي، روما، فرانكفورت، عمان، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، بيروت، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي"، بالإضافة إلى 7 رحلات داخلية إلى كل من "طابا، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان"، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4500 راكب.

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والجدير بالذكر أن تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.