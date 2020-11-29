نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة وشديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات الهيئة لطقس اليوم الأحد، كالتالي:

طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح.

- طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة:

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في نخل الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 05 والعظمى 23

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27