اليوم ..الشيوخ يناقش لائحته الداخلية بعد حسم ملاحظات مجلس الدولة ومقترحات الأعضاء



قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، إنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة أمس السبت، ونأمل أن تنتهى اليوم مناقشتها فى الجلسة العامة، مؤكدا أن هناك 25 نائبا قدموا مقترحات على اللائحة وحضر منهم أمس خمس أعضاء وتم التوافق على مقترحاتهم .

وتابع الأمين العام أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مواد، وتم أخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس فى شأن 6 مواد وهى المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس فى إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التى تمنح الحق لرئيس المجلس فى دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

وقال الأمين العام إن لجنة اللائحة استجابت لرأى قسم التشريع فى حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتى تقضى بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل فى اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حذف المادة، مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص فى تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص فى اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأى آخر فى هذا الصدد، حيث رأى أنه لا غضاضة فى الإبقاء عليها.

وقال إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وهيئة مكتب المجلس سيؤول لهم قرار إرسال مشروع لائحة مجلس الشيوخ عقب إقرارها فى الجلسة العامة أما لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء.

ويعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، جلسته العامة فى تمام الساعة العاشرة، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.

بدأت الأمانة لمجلس الشيوخ، أمس السبت توزيع شنط أعضاء المجلس الـ300 المتضنة للتابلت ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء علي مدار الخمس سنوات المقبلة.

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