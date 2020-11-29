نشرة صباحك ومطرحك: كثافات مرورية بالدائرى ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه القبلى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور قناة السويس.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت بالطريق الدائرى أعلى البساتين المتجه لمنزل الأوتوستراد، كذلك الأمر أعلى كارفور والمرج الجديد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان أعلى منطقة ناهية بعض الكثافات المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور الفردوس بصلاح سالم لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن كوبرى أكتوبر فى الطريق القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه لوسط المدينة بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر بمحور الكورنيش فى الطريق القادم من معهد ناصر والمتجه للتحرير.

ولفت صابر إلى وجود بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، أما فيما يخص جميع الطرق الأخرى بمحافظتى القاهرة والجيزة فتعمل بشكل جيد ومرضى.