غدا.. جامعة الأزهر تغلق باب نقل قيد المستجدين

جدة - نرمين السيد - ويتشرط الأزهر استيفاء الحد الأدنى الذى قبلته الشعبة المراد نقل القيد إليها، وذلك بعد فتحه خلال الفترة ما بين الأربعاء الموافق 25 / 11 / 2020، حتى الإثنين الموافق 30 / 11 / 2020 مع مراعاة قواعد وشروط التوزيع الجغرافي وشرط المواد المؤهلة.

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