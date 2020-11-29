رئيس البنك الزراعي يبحث تعزيز التعاون في مشروعات التنمية مع محافظ المنيا

عقد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى برفقة نائبي رئيس مجلس الإدارة سامي عبد الصادق ومحمد أيهاب وعدد من قيادات البنك إجتماعًا موسعًا مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

و بحث خلالها تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك الزراعى المصرى ومحافظة المنيا لدعم جهود التنمية الزراعية والمجتمعية، وإستعراض مبادرات البنك والبرامج التمويلية لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والأنشطة المرتبطة بها وتمويل نظم الري الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية في المشروعات الزراعية بما يتواكب مع اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض رئيس البنك الزراعي المصري فرص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين مستوى دخل مواطني المحافظة وفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل وتدريب الشباب لتحسين مستوى معيشتهم علاوة على تعظيم مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة المنيا وكافة المدن والقرى التابعة لها .

وقد تم الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات بالقري المصدرة للهجرة بالمحافظة ، من خلال إتاحة برنامج "باب رزق لتمويل الأنشطة متناهية الصغر وفتح أبواب جديدة للكسب والإنتاج لأهالي تلك القرى.

، كما تم الاتفاق على إتاحةالتمويل لمشروعات المزارعين والشباب بقري شباب الخريجين والمزرعة النموذجية للمواشي في مركز سمالوط وفتح منافذ للشباب لبيع المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التعاون في نقل الباعة الجائلين من الأسواق العشوائية إلى أسواق حضارية وبحث إحلال السيارات النصف نقل التي تستخدم لقل الركاب بالمحافظة بسيارات ميكروباص حديثة.

وأكد علاء فاروق رئيس البنك الزرعي أن لقائه مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يأتي في إطار حرص قيادات البنك علي تعظيم مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة المنيا وكافة المدن والقرى التابعة لها بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بين البنك الزراعي المصري والمحافظة والتي من بينها بحث سبل التعاون في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل على العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب والطاقة المتجددة وتطوير نظم الري الحديث وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.

وأشاد رئيس البنك الزراعي بالجهود التي يقوم بها محافظ المنيا لتنمية وتطوير المحافظة ويتوافق مع جهود الدولة وأهتمامها بمحافظات الصعيد وتحسين مستوى معيشة افرادها .

ومن ناحية أخرى، عقد علاء فاروق أجتماعًا موسعًا مع عدد كبيرمن أصحاب المشروعات والمستثمرين والعملاء بمحافظة المنيا، ضم عددًا من المستثمرين بمشروع استصلاح أراضي مشروع المليون والنصف مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا

حيث استعرض حيث نتائج الزياره التفقدية للمشروع في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها في جميع ربوع مصر خاصة في المناطق الجديدة والنائية، والتي تحتضن مشروعات قومية كبرى، وأكد استعداد البنك الكامل للتعاون مع المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية ومشروعات التصنيع الزراعي بهذه المناطق وغيرها بمحافظة المنيا وأتاحة التمويل اللازم لتنمية مشروعاتهم.

وخلال زيارته للمنيا، قام علاء فاروق بالاجتماع بموظفي ومديري فروع قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري والذي يضم 113 فرعا وبنك قرية كما إلتقى بشباب البنك من المعينين الجدد بالمحافظة، الذين تم تعينهم مؤخرًا بالبنك وإلحاقهم بالعمل في بنوك القرى بمحافظة المنيا عقب خضوعهم للإختبارات والدورات التدريبية والتأهيلية بالمعهد المصرفي.

و استعرض الاستراتيجية الجديدة للبنك وخطة تطوير البنك وما تحقق منها مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليًا في إطار الدعم اللامحدود الذي يقدمه البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر لكي يكون البنك الزراعي المصري من أكبر بنوك القطاع المصرفي ذات الإسهام الكبير في تحقيق الأهداف التنموية للوطنمن خلال الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات والمقومات المتاحة لدى البنك سواء كانت مادية أو بشرية.