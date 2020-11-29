القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم خدمات السجلات العسكرية

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جدة - نرمين السيد - وقالت القوات المسلحة فى بيان، نشره المتحدث العسكرى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن ذلك يأتى فى إطار حرصها، للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى.
ويقدم الموقع https://seglat.mod.gov.eg/خدمات استخراج جميع الشهادات والخدمات، إلكترونياً، واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة.
ويمكن التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام التالية: واتس آب 01551090961، و22722037 02.
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