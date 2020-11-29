6 زيوت تساعد في التخلص من الإمساك بسرعة

أفادت المجلة الأمريكية mindbodygreen المعنية بالرفاهية الصحية، بأن الإمساك يمكن أن يكون نتيجة للجفاف كأثر جانبي للدواء، أو جزءا من مشكلة طبية كامنة، مثل ضعف عضلات قاع الحوض والمستقيم.

وقالت في تقرير إنه قد يكون الإمساك ناتجا عن بكتيريا الأمعاء، واتباع نظام غذائي منخفض الألياف، بالإضافة إلى زيادة الإجهاد، وتغيير روتينك اليومي أو نمط الحياة المستقرة.

وأوضح التقرير أن هناك 6 زيوت أساسية تساعد على التخلص من الإمساك وهي:

الشمر

يعد الشمر ملينا طبيعيا قويا يستخدم بكثرة في علاج حالات الإمساك القوية، للزيوت الأساسية المضمنة به، بالإضافة لخصائصه المضادة للتشنج والقادرة على تخفيف التقلصات.

الزنجبيل

وفقا لدراسة طبية سريرية نشرت في مجلة ”علوم الأغذية والتغذية“، يساعد الزنجبيل في القضاء على الغازات والانتفاخ ويزيد من حركة الجهاز الهضمي.

النعناع

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة ”الطب البديل والتكميلي“، يستطيع زيت النعناع أن يخفف من تقلصات الجهاز الهضمي، كما أنه مفيد للمرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS).

البابونج

أظهر البابونج قدرة على علاج وتخفيف أعراض متلازمة القولون المتهيج أو القولون العصبي IBS أيضًا، مثل الانتفاخ وآلام البطن، وفقا لبحث نشر في المجلة العلمية ”دير فارما كيميكا“.

الروزماري

يساهم الروزماري أو ما يعرف بـ“إكليل الجبل“، في تخفيف الإمساك، وفق دراستين نشرتا في مجلة الأكاديمية الكورية للتمريض، واحدة ركزت على كبار السن من المرضى، وأخرى على النساء الشابات.

الليمون

يتولد عن الدمج ما بين زيت الليمون والروزماري (إكليل الجبل)، مركب قوي لعلاج الإمساك وتخفيف آلام البطن.