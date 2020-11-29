القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم خدمات إدارة السجلات العسكرية

فى إطار حرص القوات المسلحة للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى، قامت إدارة السجلات العسكرية بإنشاء الموقع الإلكتروني وعنوانه كالتالى :(http://segelat.mod.gov.eg)



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