687 فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية في 23 محافظة

تسلم حتى الآن 687 فندقا ثابتا بـ23 محافظة علي مستوي الجمهورية شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إلى أنه تسلم خلال الأسبوعين الماضيين 20 فندقًا بسبعة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر والاسماعيلية والقاهرة الكبرى ومرسى مطروح والفيوم شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منهم 5 فنادق بمدينة شرم الشيخ هى دريمز فاكيشن، وعايدة، وقمر الزمان، وشارم ريف، وريف أوازيس بلو باي، وفندق تشاو بنويبع، وفندق كلوب رأس سومة بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين بمحافظة الأقصر هما جولى فيل، ونيو رضوان، بالإضافة الي فندق التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

و8 فنادق بالقاهرة الكبرى هي نيو أوتيل، وحوريس، وكابسيس بالاس، وتاليزمان، والفراعنة، ورضوان، واميه، وكونكورد "الدقي"، وفندق غاليت بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وفندق نيو بانوراما شكشوك بمحافظة الفيوم.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

يذكر أن حصل 43 فندقًا عائمًا (Nile Cruises) حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية، وذلك منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي,

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية أن من بين الفنادق العائمة التي حصلت علي الشهادة المعتمدة 41 تعمل ما بين محافظتي الأقصر وأسوان، واثنين يعملان في محافظة القاهرة، لافتا إلى أن لجان الفحص أقرت خلال الأسبوع الماضي بإستيفاء 26 فندقًا عائمًا بين الأقصر وأسوان، وهم فنادق "نايل دولفين، سولاريس 1، بريميوم، أمو بوت، أبركرومبي 2، وزينه، وميديا، ولا ترافيتا، وتوسكا، وبوريفاج 1، وشاتوه لافاييت، وأزميرالدا، وشامبليون 2، وأبركرومبي نايل أدفنشر، وكراون جويلز، ورويال، وريجنسي، ولوفايان، وميس وورلد، ونايل بلازا، ونايل شمس، واميليو، وميس بوريفاج 2، ونايل ماركيز، وبلو شادو، وفرح"، ها بالإضافة إلى كل من فندقي "نايل فيجن، وريفر بوت" بمحافظة القاهرة.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.