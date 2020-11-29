قامت إدارة السجلات العسكرية بإنشاء موقع إلكتروني، حيث يهدف الموقع لاستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونيًا واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة. كما يمكن التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام التالية: - واتس آب 01551090961 - للشكاوى 22722037 02 يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة للتيسير علي المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى. للدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة السجلات العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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