نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية بكليتي الآداب والتربية بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية بجامعة حلوان، واستكمالا لفعاليات سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية التى نظمها مكتب العلاقات الدولية بكلية التجارة لتدريس الاقتصاد المصرى، تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بدأت سلسلة جديدة من المحاضرات بكليتى الآداب والتربية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وتضمنت سلسلة المحاضرات تدريس اللغة العربية بالتعاون بين جامعة طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان وقسم اللغة العربية بكلية الآداب.

شارك فى التدريس الأستاذ الدكتور عصام محمود، والأستاذ الدكتور جميل عبد المجيد، والأستاذ الدكتور مجدى إبراهيم يوسف.

كما بدأ قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية فى تدريس اتجاهات عالمية فى ستيم بالتعاون مع البروفيسور مارتن ليندنر بجامعة مارتن لوثر فى ألمانيا. وقد شاركه فى التدريس الأستاذة الدكتورة لبنى شهاب.

وقد أعرب الدكتور اليور محمودوف نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي عن اهتمام بلاده باللغة العربية وسعادته للتعاون مع جامعة حلوان في هذا المجال وامتنانه لأساتذة اللغة العربية بجامعة حلوان عن دورهم في هذه المبادرة والتأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال تعليم اللغة العربية. وكذلك أكد البروفيسور مارتن ليندنر عن سعادته بمبادرة التدريس الافتراضى بالتبادل مع أساتذة مصريين من جامعة حلوان وحرصه على استمرار التعاون الذى بدأ مع كلية التربية من خلال مشاركته فى مشروع ايراسموس الممول من الاتحاد الأوروبى، وقد أشاد بتميز طلاب جامعة حلوان وحرصهم على الدراسة الدولية من خلال إلقاء الضوء على باحثي الدكتوراه بكلية التربية الذين حصلوا على فرص لاستكمال دراساتهم بجامعة مارتن لوثر بألمانيا.

وقد وجهت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية الشكر والتقدير لإدارة كليتى الآداب والتربية بقيادة الأستاذة الدكتورة مها حسنى والأستاذ الدكتور إيهاب حمزه على تعاونهما المثمر فيما يخص نجاح التعاون مع جامعتى طشقند للدراسات الشرقية ومارتن لوثر بألمانيا.