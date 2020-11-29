نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب جامعة عين شمس يحصدون المراكز الأولى في بارالمبياد الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز أبناء جامعة عين شمس من ذوي الهمم المشاركين في( بارالمبياد الجامعات المصرية ) عددًا من المراكز المتقدمة في مختلف الألعاب، حيث أحرز الطالب عبد الرحمن محمود بهجت بالفرقة الرابعة بكلية التجارة المركز الأول فى لعبة تنس الطاولة

كما فاز بالمركز الأول فى رفع الأثقال وزن فوق 81 كيلو الطالب محمد حسين أحمد علي بالفرقة الثانية بكلية التجارة

وفاز بالمركز الأول فى لعبة رفع الأثقال وزن ٥٥ كيلو الطالب محمد حسين عدلي حسين بالفرقة الثانية كلية التجارة

كما فازت الطالبة آية السيد عبد العظيم بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بالمركز الثاني في رفع الأثقال.

أما في كرة الجرس فقد فاز فريق البنات بالمركز الأول وفاز فريق البنين بالمركز الثاني

كما فاز منتخب كرة القدم الخماسى بالمركز الثاني

هذا وقد ضم منتخب جامعة عين شمس ٢٩ طالب وطالبة من ذوى الهمم من جامعة عين شمس

،وذلك تحت إشراف أ.محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأ.محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي

يذكر أن هذه المسابقة، أقيمت بالمدينة الشبابية والرياضية بأبي قير بالأسكندرية،وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة،في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ من نوفمبر الجاري ونظمتها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية.