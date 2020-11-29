نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر قائمة بـ 687 فندقًا تحصل على السلامة الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية إن687 فندقًا ثابتًا ب 23 محافظة على مستوي الجمهورية تسلموا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار العاصي إلى أن ذلك الإجراء جاء بعد التأكد من استيفاء تلك الفنادق والمنشآت لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وتسلم خلال الأسبوعين الماضيين 20 فندقاً بسبعة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر والاسماعيلية والقاهرة الكبرى ومرسى مطروح والفيوم شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

ولفت إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منهم 5 فنادق بمدينة شرم الشيخ هى دريمز فاكيشن، وعايدة، وقمر الزمان، وشارم ريف، وريف أوازيس بلو باي، وفندق تشاو بنويبع، وفندق كلوب رأس سومة بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين بمحافظة الأقصر هما جولى فيل، ونيو رضوان، بالاضافة الي فندق التمساح بمحافظة الاسماعيلية.

و8 فنادق بالقاهرة الكبرى هي نيو أوتيل، وحوريس، وكابسيس بالاس، وتاليزمان، والفراعنة، ورضوان، واميه، وكونكورد "الدقي"، وفندق غاليت بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وفندق نيو بانوراما شكشوك بمحافظة الفيوم.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وعبر القائمة التالية ننشر أسماء الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





إسم الفندق المدينة المحافظة

كورال سي امبريال شرم الشيخ جنوب سيناء 1.

فور سيزونز شرم الشيخ جنوب سيناء 2.

سان جورج شرم الشيخ جنوب سيناء 3.

صن رايز اربيان بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 4.

كونكورد السلام شرم الشيخ جنوب سيناء 5.

ستيلا دي ماري شرم الشيخ جنوب سيناء 6.

كليوباترا للمنتجعات الفاخرة نبأ شرم الشيخ جنوب سيناء 7.

شرم هوليداي شرم الشيخ جنوب سيناء 8.

منتجع جراند روتانا وسبا شرم الشيخ جنوب سيناء 9.

فندق تروبيتل نعمة باي شرم الشيخ جنوب سيناء 10.

مارينا شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 11.

حياة ريجينسي شرم الشيخ جنوب سيناء 12.

كورال سي هوليداي شرم الشيخ جنوب سيناء 13.

هيلتون شاركس باي شرم الشيخ جنوب سيناء 14.

فندق شارمليون كلوب ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 15.

فندق شارمليون كلوب اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 16.

فندق كورال بيتش تيران شرم الشيخ جنوب سيناء 17.

الجافي لاند شرم الشيخ جنوب سيناء 18.

أورينتال ريفولي شرم الشيخ جنوب سيناء 19.

اورينتال ريفولي بلازا شرم الشيخ جنوب سيناء 20.

شرم كليف شرم الشيخ جنوب سيناء 21.

شارم دريمز ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 22.

الفيروز شرم الشيخ جنوب سيناء 23.

نوفتيل شرم الشيخ جنوب سيناء 24.

كورال بيتش المنتزه شرم الشيخ جنوب سيناء 25.

رويال الباتروس مودرنا شرم الشيخ جنوب سيناء 26.

شارمليون سي لايف شرم الشيخ جنوب سيناء 27.

الباتروس بالاس ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 28.

تيران شرم الشيخ جنوب سيناء 29.

اكوا بارك شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 30.

الباتروس اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 31.

ريكسوس شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 32.

ريكسوس سي جيت 1 شرم الشيخ جنوب سيناء 33.

ريكسوس سي جيت 2 شرم الشيخ جنوب سيناء 34.

جاز ميرابيل ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 35.

باروتيل بيتش ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 36.

باروتيل اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 37.

نوبيان فيلدج شرم الشيخ جنوب سيناء 38.

تيفولي شرم الشيخ جنوب سيناء 39.

تركواز شرم الشيخ جنوب سيناء 40.

مارتيم جولي ڤيل الجولف شرم الشيخ جنوب سيناء 41.

ايدن روك شرم الشيخ جنوب سيناء 42.

سي بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 43.

امواج عيون شرم شرم الشيخ جنوب سيناء 44.

ابروتيل بالاس شرم الشيخ جنوب سيناء 45.

جاز بلفادير شرم الشيخ جنوب سيناء 46.

هالومي شرم الشيخ جنوب سيناء 47.

امفوارس شرم الشيخ جنوب سيناء 48.

موفنبيك شرم الشيخ ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 49.

جراند اويزيس شرم الشيخ جنوب سيناء 50.

شتيجنبرجر الكزار شرم الشيخ جنوب سيناء 51.

اكسبرينس سي بريز شرم الشيخ جنوب سيناء 52.

مونت كارلو ( الريتز كارلتون سابقا) شرم الشيخ جنوب سيناء 53.

جاز فنارة ريزورت ( ابروتيل كلوب فنارة سابقا) شرم الشيخ جنوب سيناء 54.

ابروتيل فنارة ريذدانس شرم الشيخ جنوب سيناء 55.

نعمه هيلز شرم الشيخ جنوب سيناء 56.

أوناس شرم الشيخ جنوب سيناء 57.

دايف ان ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 58.

لورويال هوليداي ريزورت شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 59.

جولي فيل رويال بيننسولا شرم الشيخ جنوب سيناء 60.

رويال هوليداي بيتش ريزورت اند كازينو شرم الشيخ جنوب سيناء 61.

كيروسيز شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 62.

تمرا بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 63.

سافوي شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 64.

مزار ريزورت آند سبا شرم الشيخ جنوب سيناء 65.

فرجينيا شرم شرم الشيخ جنوب سيناء 66.

شارم كلوب شرم الشيخ جنوب سيناء 67.

اورينتال ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 68.

حدائق السلطان شرم الشيخ جنوب سيناء 69.

فالكون هيلز شرم الشيخ جنوب سيناء 70.

أولد فيك شرم الشيخ جنوب سيناء 71.

لونا شرم شرم الشيخ جنوب سيناء 72.

نعمه ستار شرم الشيخ جنوب سيناء 73.

ليدو شارم شرم الشيخ جنوب سيناء 74.

جراند أوتيل شرم الشيخ جنوب سيناء 75.

رينسانس جولدن فيو بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 76.

مارتيم جولي فيل ريزورت آند كازينو شرم الشيخ جنوب سيناء 77.

غزالة جاردنز شرم الشيخ جنوب سيناء 78.

سافيتا ريزورت اند سبا شرم الشيخ جنوب سيناء 79.

البارون ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 80.

جراند بلازا شرم الشيخ جنوب سيناء 81.

ريحانة رويال شرم الشيخ جنوب سيناء 82.

شارم بلازا شرم الشيخ جنوب سيناء 83.

ريف اوازيس شرم الشيخ جنوب سيناء 84.

ديزرت فيو شرم الشيخ جنوب سيناء 85.

الباشا كوست شرم الشيخ جنوب سيناء 86.

كورال باي شرم الشيخ جنوب سيناء 87.

هيلتون الشلالات شرم الشيخ جنوب سيناء 88.

شارمنج ان شرم الشيخ جنوب سيناء 89.

نعمه بلو شرم الشيخ جنوب سيناء 90.

غزالة بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 91.

ريجنسي بلازا شرم الشيخ جنوب سيناء 92.

ريجنسي شرم الشيخ جنوب سيناء 93.

رويال نعمه باي شرم الشيخ جنوب سيناء 94.

ريحانة ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 95.

شارم برايد شرم الشيخ جنوب سيناء 96.

مكسيم جاردن شرم الشيخ جنوب سيناء 97.

ايلاند فيو شرم الشيخ جنوب سيناء 98.

هيلتون شاركس باي 2 شرم الشيخ جنوب سيناء 99.

قمر سينا شرم الشيخ جنوب سيناء 100.

شارم ان قمرين شرم الشيخ جنوب سيناء 101.

بالما دي شرم شرم الشيخ جنوب سيناء 102.

سكاروس شرم الشيخ جنوب سيناء 103.

نعمة ان شرم الشيخ جنوب سيناء 104.

كونتيننتال بلازا بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 105.

نعمه هايتس شرم الشيخ جنوب سيناء 106.

صنافير شرم الشيخ جنوب سيناء 107.

كتراكت ليالينا شرم الشيخ جنوب سيناء 108.

كتراكت ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 109.

المركاتو شرم الشيخ جنوب سيناء 110.

كورال هيلز شرم الشيخ جنوب سيناء 111.

كينج سنفرو الفراعنة هايتس شرم الشيخ جنوب سيناء 112.

سيرين ايلاند هوتيل شرم الشيخ جنوب سيناء 113.

كهرمانة شرم الشيخ جنوب سيناء 114.

كليوباترا شرم الشيخ جنوب سيناء 115.

الوها شرم الشيخ جنوب سيناء 116.

كينج سنفرو الفراعنة ريف شرم الشيخ جنوب سيناء 117.

كنابش شرم الشيخ جنوب سيناء 118.

رويال باراديس شرم الشيخ جنوب سيناء 119.

نيو كوين شارم شرم الشيخ جنوب سيناء 120.

دريمز بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 121.

دريمز فاكيشن شرم الشيخ جنوب سيناء 122.

عايدة شرم الشيخ جنوب سيناء 123.

قمر الزمان شرم الشيخ جنوب سيناء 124.

شارم ريف شرم الشيخ جنوب سيناء 125.

ريف أوازيس بلو باي شرم الشيخ جنوب سيناء 126.

سانت كاترين سانت كاترين جنوب سيناء 127.

الوادي المقدس سانت كاترين جنوب سيناء 128.

دانيلا سانت كاترين جنوب سيناء 129.

مورجن لاند سانت كاترين جنوب سيناء 130.

مخيم ساره دهب جنوب سيناء 131.

سي صن دهب جنوب سيناء 132.

انمو دهب جنوب سيناء 133.

تروبيتال واحة دهب دهب جنوب سيناء 134.

تيرانا دهب دهب جنوب سيناء 135.

سويس ان دهب جنوب سيناء 136.

دهب باي فيو ريزورت اند سبا دهب جنوب سيناء 137.

هابي لايف دهب جنوب سيناء 138.

روكيتا دهب جنوب سيناء 139.

كورال كوست دهب جنوب سيناء 140.

ديارنا دهب جنوب سيناء 141.

بلو بيتش دهب جنوب سيناء 142.

اوريكانا دهب جنوب سيناء 143.

جاز دهبية دهب جنوب سيناء 144.

جنة سينا دهب جنوب سيناء 145.

مريديان دهب دهب جنوب سيناء 146.

لاجونا دهب جنوب سيناء 147.

اكاسيا دهب جنوب سيناء 148.

نيو نسيمه دهب جنوب سيناء 149.

لارين هوتيل دهب جنوب سيناء 150.

القمر البدوي دهب جنوب سيناء 151.

اميجو دهب جنوب سيناء 152.

باندا دهب جنوب سيناء 153.

ميامي دهب جنوب سيناء 154.

دانيلا دهب جنوب سيناء 155.

قرية الصيادين نويبع جنوب سيناء 156.

كورال السياحية نويبع "هيلتون نويبع سابقا" نويبع جنوب سيناء 157.

مخيم شاطئ القلعة نويبع جنوب سيناء 158.

منتجع قرية نوبيع نويبع جنوب سيناء 159.

مخيم بساطة نويبع جنوب سيناء 160.

تشاو نويبع جنوب سيناء 161.

الوكالة طابا طابا جنوب سيناء 162.

باي فيو طابا جنوب سيناء 163.

موزاييك بيتش ريزورت طابا جنوب سيناء 164.

استراند طابا طابا جنوب سيناء 165.

طابا ساندز طابا جنوب سيناء 166.

صلاح الدين طابا جنوب سيناء 167.

فندق موسي كوست راس سدر جنوب سيناء 168.

فندق مون بيتش ريزورت راس سدر جنوب سيناء 169.

جرين سدر راس سدر جنوب سيناء 170.

رويال بيتش راس سدر جنوب سيناء 171.

لاسياندا راس سدر جنوب سيناء 172.

قرية شاطئ أميرة راس سدر جنوب سيناء 173.

سويس ان العريش شمال سيناء 174.

فنادير الجونة البحر الأحمر 175.

موزاييك الجونة البحر الأحمر 176.

شيراتون ميرامار الجونة البحر الأحمر 177.

انشنت ساند الجونة البحر الأحمر 178.

ثري كورنرز اوشن فيو الجونة البحر الأحمر 179.

ترتلز إن الجونة البحر الأحمر 180.

كوكس كلوب/ أرينا إن الجونة البحر الأحمر 181.

كازاكواك الجونة البحر الأحمر 182.

كابتن إن الجونة البحر الأحمر 183.

شتايجنبر الجولف ريزورت الجونة البحر الأحمر 184.

الخمسة الجونة البحر الأحمر 185.

موفنبيك الجونة الجونة البحر الأحمر 186.

ثرى كورنرز ريحانة ريزورت الجونة البحر الأحمر 187.

دوار العمدة الجونة البحر الأحمر 188.

سلطان باي الجونة البحر الأحمر 189.

"التبة" بل فيو الجونة البحر الأحمر 190.

كلوب باراديسيو الجونة البحر الأحمر 191.

بانوراما بانجلوز ريزورت الجونة البحر الأحمر 192.

علي باشا الجونة البحر الأحمر 193.

هاواى لوجاردن اكوا بارك ريزورت الغردقة البحر الأحمر 194.

صن رايز جاردن بيتش الغردقة البحر الأحمر 195.

بور ميريت الغردقة البحر الأحمر 196.

صنى بيتش الغردقة البحر الأحمر 197.

وردة الصحراء الغردقة البحر الأحمر 198.

القصر القديم سهل حشيش الغردقة البحر الأحمر 199.

هورجادا جولد بيتش الغردقة البحر الأحمر 200.

تروبيتل سهل حشيش الغردقة البحر الأحمر 201.

هاواى ريفيرا اكوابارك ريزورت الغردقة البحر الأحمر 202.

كورال بيتش الغردقة البحر الأحمر 203.

وايت بيتش الباتروس الغردقة البحر الأحمر 204.

صن رايز اكوا جوى الغردقة البحر الأحمر 205.

شتايجنبر جر اكوا ماجيك الغردقة البحر الأحمر 206.

الإليزية الغردقة البحر الأحمر 207.

هيلتون بلازا الغردقة البحر الأحمر 208.

جاز اكوا مارينا الغردقة البحر الأحمر 209.

بالما دي ميريت الغردقة البحر الأحمر 210.

هاواى سيزار بالاس هوتيل اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 211.

سندباد اكوا بارك هوتيل الغردقة البحر الأحمر 212.

سندباد اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 213.

شتايجنبر جر الداو بيتش هوتيل الغردقة البحر الأحمر 214.

تيتانيك اوازيس الغردقة البحر الأحمر 215.

سيجال الغردقة البحر الأحمر 216.

ريزورت هيلتون لونج بيتش الغردقة البحر الأحمر 217.

جنكل اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 218.

الفرعون ازور ريزورت الغردقة البحر الأحمر 219.

فندق ريجينا سويس ان ريزورت الغردقة البحر الأحمر 220.

فندق بيلا فيستا الغردقة البحر الأحمر 221.

سمرا باي الغردقة البحر الأحمر 222.

ماريوت الغردقة البحر الأحمر 223.

منتجع كونتننتال الغردقة البحر الأحمر 224.

هيلتون النور "هورجادا هيلتون ريزورت" الغردقة البحر الأحمر 225.

الياسمين بالاس الغردقة البحر الأحمر 226.

الباتروس ستيادل الغردقة البحر الأحمر 227.

ألف ليلة وليلة الغردقة البحر الأحمر 228.

روما الغردقة البحر الأحمر 229.

تيتانك بيش الغردقة البحر الأحمر 230.

سانت ماريا الغردقة البحر الأحمر 231.

ايه ام سي هوتيل الغردقة البحر الأحمر 232.

مينا مارك الغردقة البحر الأحمر 233.

الجفتون الغردقة البحر الأحمر 234.

مارلين ان الغردقة البحر الأحمر 235.

تيتانك بالاس الغردقة البحر الأحمر 236.

سكاي فيو الغردقة البحر الأحمر 237.

ايفل الغردقة البحر الأحمر 238.

سي ورلد اكوا فيستا الغردقة البحر الأحمر 239.

الباتروس اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 240.

الباتروس بالاس الغردقة البحر الأحمر 241.

ساند بيتش "الدابي سابقا" الغردقة البحر الأحمر 242.

عربية الغردقة البحر الأحمر 243.

علي بابا الغردقة البحر الأحمر 244.

ميريت الغردقة البحر الأحمر 245.

ابروتيل بالم بيتش الغردقة البحر الأحمر 246.

صن اند سي الغردقة البحر الأحمر 247.

هاواي "جبل الحريم" الغردقة البحر الأحمر 248.

بل اير الغردقة البحر الأحمر 249.

كيفز الغردقة البحر الأحمر 250.

جراند بيتش الغردقة البحر الأحمر 251.

مارينا بريزيدنت الغردقة البحر الأحمر 252.

جراند بالاس الغردقة البحر الأحمر 253.

رويال لاجونز الغردقة البحر الأحمر 254.

الجزيرة الغردقة البحر الأحمر 255.

الباشا الغردقة البحر الأحمر 256.

ماجيك بيتش الغردقة البحر الأحمر 257.

جاز كازا دل مار الغردقة البحر الأحمر 258.

ذهبية الغردقة البحر الأحمر 259.

جراند أوتيل الغردقة البحر الأحمر 260.

منتجع جراند الغردقة البحر الأحمر 261.

أوبروي سهل حشيش الغردقة البحر الأحمر 262.

بيتش الباتروس الغردقة البحر الأحمر 263.

ايفوري سويتس الغردقة البحر الأحمر 264.

للي لاند الغردقة البحر الأحمر 265.

المملوك بالاس الغردقة البحر الأحمر 266.

كينج توت الغردقة البحر الأحمر 267.

نوبيا الغردقة البحر الأحمر 268.

البارون بالاس الغردقة البحر الأحمر 269.

كاربيان وورلد سومه باي الغردقة البحر الأحمر 270.

شدوان جاردن الغردقة البحر الأحمر 271.

دانا بيتش الغردقة البحر الأحمر 272.

جولدن صن الغردقة البحر الأحمر 273.

رويال ستار بيتش ريزورت الغردقة البحر الأحمر 274.

ميركيور الغردقة الغردقة البحر الأحمر 275.

بيراميزا سهل حشيش الغردقة البحر الأحمر 276.

هورايزون الغردقة البحر الأحمر 277.

شدوان الغردقة البحر الأحمر 278.

سي فيو فرانكفورت الغردقة البحر الأحمر 279.

ارابيلا ازور الغردقة البحر الأحمر 280.

دافنشي الغردقة البحر الأحمر 281.

بوسكا أوتيل الغردقة البحر الأحمر 282.

جاز مرايا الغردقة البحر الأحمر 283.

شرم الناقة الغردقة البحر الأحمر 284.

كابانا الغردقة البحر الأحمر 285.

توبيا الغردقة البحر الأحمر 286.

كلوب رأس سومة الغردقة البحر الأحمر 287.

بورت غالب IHG مرسى علم البحر الأحمر 288.

قرية الشجرة مرسى علم البحر الأحمر 289.

تيوليب مرسى علم البحر الأحمر 290.

رويال تيوليب مرسى علم البحر الأحمر 291.

هيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت مرسى علم البحر الأحمر 292.

لحمي باي مرسى علم البحر الأحمر 293.

المالكية مرسى علم البحر الأحمر 294.

اكيونكس ثري كورنرز مرسى علم البحر الأحمر 295.

ثري كورنرز الفيروز بلازا مرسى علم البحر الأحمر 296.

ثري كورنرز هابي لايف مرسى علم البحر الأحمر 297.

ثري كورنرز سي بيتش ريزورت مرسى علم البحر الأحمر 298.

بلو لاجون مرسى علم البحر الأحمر 299.

اميرالد لاجون مرسى علم البحر الأحمر 300.

روهانو مرسى علم البحر الأحمر 301.

قرية المانجروف بيتش مرسى علم البحر الأحمر 302.

جراند ريستا مرسى علم البحر الأحمر 303.

آلايا مرسى علم البحر الأحمر 304.

كورايا مرسى علم البحر الأحمر 305.

سولايا مرسى علم البحر الأحمر 306.

مارينا بنياس مرسى علم البحر الأحمر 307.

شمس علم مرسى علم البحر الأحمر 308.

دار المدينة مرسى علم البحر الأحمر 309.

لامايا مرسى علم البحر الأحمر 310.

الفيستون مرسى علم البحر الأحمر 311.

جيما مرسى علم البحر الأحمر 312.

أبو دباب دايفنج لودج مرسى علم البحر الأحمر 313.

ريستا ريف مرسى علم البحر الأحمر 314.

جورجينا بيتش مرسى علم البحر الأحمر 315.

بريكا باي مرسى علم البحر الأحمر 316.

دايفرز لودج مرسى علم البحر الأحمر 317.

ماجيك لايف مرسى علم البحر الأحمر 318.

مارينا فيو بورت غالب مرسى علم البحر الأحمر 319.

فانتازيا ريزورت مرسى علم البحر الأحمر 320.

رويال مكادى سفاجا البحر الأحمر 321.

كليوباترا للمنتجعات الفاخرة سفاجا البحر الأحمر 322.

شمس سفاجا سفاجا البحر الأحمر 323.

كلوب ازور سفاجا البحر الأحمر 324.

رويال ازور سفاجا البحر الأحمر 325.

جنة سفاجا سفاجا البحر الأحمر 326.

شيراتون سومه باي سفاجا البحر الأحمر 327.

كاسكيدز سفاجا البحر الأحمر 328.

امبريال شمس سفاجا البحر الأحمر 329.

صن وينج وتر ورلد سفاجا البحر الأحمر 330.

جراند مكادي سفاجا البحر الأحمر 331.

فاميلي ستار سفاجا البحر الأحمر 332.

مكادي بالاس سفاجا البحر الأحمر 333.

ستيلا مكادي بيتش 1 سفاجا البحر الأحمر 334.

ستيلا مكادي جاردن 2 سفاجا البحر الأحمر 335.

شتايجنبرجر مكادي سفاجا البحر الأحمر 336.

بريما لايف سفاجا البحر الأحمر 337.

جاز مكادي ستار اند سبا سفاجا البحر الأحمر 338.

جاز مكادينا سفاجا البحر الأحمر 339.

تيا هايتس سفاجا البحر الأحمر 340.

بالم رويال "كريازي" سفاجا البحر الأحمر 341.

جاز مكادي اوازيس كلوب سفاجا البحر الأحمر 342.

لوتس باي سفاجا البحر الأحمر 343.

مكادي سبا سفاجا البحر الأحمر 344.

جاز مكادي سرايا بالمز سفاجا البحر الأحمر 345.

ابروتيل مكادي بيتش سفاجا البحر الأحمر 346.

سوليمار مكادي صن سفاجا البحر الأحمر 347.

سينسمار مكادي سفاجا البحر الأحمر 348.

سيرينتي هايتس سفاجا البحر الأحمر 349.

جاز مكادي اوازيس سفاجا البحر الأحمر 350.

مينا فيل سفاجا البحر الأحمر 351.

جاز اكوا فيفا سفاجا البحر الأحمر 352.

نيمو سفاجا البحر الأحمر 353.

ريفيرا بلازا ريزورت أبو سومة سفاجا البحر الأحمر 354.

بريمير لو ريف سفاجا البحر الأحمر 355.

بريمير رومانس سفاجا البحر الأحمر 356.

غطس سومه باي سفاجا البحر الأحمر 357.

سنتيدو كريستال باي (صن رايز كريستال باى) سفاجا البحر الأحمر 358.

سي ستار بوريفاج سفاجا البحر الأحمر 359.

بلو باي بيتش فورت ارابيسك سفاجا البحر الأحمر 360.

خليج أبو سومه سفاجا البحر الأحمر 361.

موفنبيك سومه باي سفاجا البحر الأحمر 362.

بانسيه رويال جاردن القصير البحر الأحمر 363.

مورين بيتش القصير البحر الأحمر 364.

يوتوبيا بيتش كلوب القصير البحر الأحمر 365.

سيرينا بيتش موفنبيك القصير البحر الأحمر 366.

سي ورلد القصير البحر الأحمر 367.

اكاسيا سويس ان ريزورت القصير البحر الأحمر 368.

اكاسيا جاردن القصير البحر الأحمر 369.

فلامنكو القصير القصير البحر الأحمر 370.

فلامنكو ريزورت القصير البحر الأحمر 371.

نوفوتيل مرسي علم القصير البحر الأحمر 372.

المخيم الفضي القصير البحر الأحمر 373.

راديسون ساس القصير القصير البحر الأحمر 374.

جاز الماظة بيتش ريزورت مرسى مطروح 375.

سيزار باى مطروح مرسى مطروح 376.

بورتو مارينا العلمين مرسى مطروح 377.

بل فيو مرسى مطروح مرسى مطروح 378.

جاز كريستال مرسى مطروح 379.

سيدي عبدالرحمن (العلمين) مرسى مطروح 380.

كارولز بوريفاج مرسى مطروح 381.

البوسيت مرسى مطروح 382.

نجرسكو مرسى مطروح 383.

ريكسوس العلمين مرسى مطروح 384.

جولف بورتو مارينا مرسى مطروح 385.

شاطئ عايدة مرسى مطروح 386.

ايوس مرسى مطروح 387.

أوشن بلو مرسى مطروح 388.

ريفيرا بالاس مرسى مطروح 389.

سيستا مارينا مرسى مطروح 390.

لاس فيجاس مرسى مطروح 391.

لابلايا العلمين مرسى مطروح 392.

سيوه سفاري باراديس سيوة مرسى مطروح 393.

سيوة شالي ريزورت سيوة مرسى مطروح 394.

قرية دهيبة سيوة مرسى مطروح 395.

غاليت سيوة مرسى مطروح 396.

بلومار سيوة مرسى مطروح 397.

ذا چي الساحل الشمالي مرسى مطروح 398.

فندق هيلتون كينج رانش برج العرب الإسكندرية 399.

فندق هيلنان فلسطين الإسكندرية 400.

فور سيزونز الإسكندرية 401.

ايبر اوتيل برج العرب الإسكندرية 402.

أفريكانا الإسكندرية 403.

هيلتون جرين بلازا الإسكندرية 404.

جراند بلازا سموحة الإسكندرية 405.

صن رايز اليكس افينيو الإسكندرية 406.

فندق بلازا الإسكندرية 407.

فندق براديز ان متروبول الإسكندرية 408.

سان جوفاني ستانلي الإسكندرية 409.

شتيجنبرجر سيسل الإسكندرية 410.

فندق وندسور بالاس الإسكندرية 411.

لاجون الإسكندرية 412.

نيو كابري الإسكندرية 413.

سي ستار الإسكندرية 414.

يونيون الإسكندرية 415.

رمسيس الإسكندرية 416.

جده الإسكندرية 417.

دلتا الإسكندرية 418.

شيري ماريسكي الإسكندرية 419.

شيراتون الإسكندرية 420.

هيلتون الكورنيش الإسكندرية 421.

باراديز ان بيتش ريزورت الإسكندرية 422.

ريجنسي الإسكندرية 423.

ايفو هورايزون الإسكندرية 424.

بالما ان ريزورت الإسكندرية 425.

رومانس الإسكندرية 426.

المدينة المنورة الإسكندرية 427.

راديسون بلو الإسكندرية 428.

مرحبا الإسكندرية 429.

هوليداي الإسكندرية 430.

ادهم كمبوند الإسكندرية 431.

بناسيا الإسكندرية 432.

مكة الإسكندرية 433.

الحرم الإسكندرية 434.

قاعود الإسكندرية 435.

آمون الإسكندرية 436.

المعمورة بالاس الإسكندرية 437.

اللؤلؤة الإسكندرية 438.

جرين بلازا ان الإسكندرية 439.

موتيل كينج مريوت الإسكندرية 440.

انتركونتننتال ستي ستارز القاهرة القاهرة الكبرى 441.

ستاي بريدج سويتس كايرو سيتي ستارز القاهرة القاهرة الكبرى 442.

ماريوت القاهرة القاهرة القاهرة الكبرى 443.

كونراد القاهرة القاهرة الكبرى 444.

چي دبليو ماريوت القاهرة القاهرة الكبرى 445.

رنيسانس القاهرة القاهرة الكبرى 446.

سانت ريجيس القاهرة القاهرة القاهرة الكبرى 447.

هيلتون القاهرة مركز التجارة العالمى WTC القاهرة القاهرة الكبرى 448.

هيلتون الزمالك ريزدانس القاهرة القاهرة الكبرى 449.

أم كلثوم القاهرة القاهرة الكبرى 450.

سوفتيل الجزيرة القاهرة القاهرة الكبرى 451.

نوفتيل البرج القاهرة القاهرة الكبرى 452.

النيل ريتز كارلتون القاهرة القاهرة الكبرى 453.

فيرمونت نايل ستي القاهرة القاهرة الكبرى 454.

كونكورد السلام القاهرة القاهرة الكبرى 455.

سونستا القاهرة القاهرة الكبرى 456.

لوبساج القاهرة القاهرة الكبرى 457.

نوفتيل المطار القاهرة القاهرة الكبرى 458.

فلامنكو القاهرة القاهرة الكبرى 459.

بريزدنت القاهرة القاهرة الكبرى 460.

نيو بريزدنت القاهرة القاهرة الكبرى 461.

جراند اوتيل القاهرة القاهرة الكبرى 462.

شتيجنبرجر التحرير القاهرة القاهرة الكبرى 463.

سميراميس انتركونتتنال القاهرة القاهرة الكبرى 464.

رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة القاهرة الكبرى 465.

فورسيزونز نايل بلازا القاهرة القاهرة الكبرى 466.

النيل كمبنسكي القاهرة القاهرة الكبرى 467.

هوليداي ان ستي ستار القاهرة القاهرة الكبرى 468.

حورس هاوس القاهرة القاهرة الكبرى 469.

هوليداي ان المعادي القاهرة القاهرة الكبرى 470.

المعادي القاهرة القاهرة الكبرى 471.

كايرو خان القاهرة القاهرة الكبرى 472.

هلنان لاند مارك القاهرة القاهرة الكبرى 473.

مريديان المطار القاهرة القاهرة الكبرى 474.

راديسون بلو القاهرة القاهرة الكبرى 475.

هيلتون هليوبوليس القاهرة القاهرة الكبرى 476.

والدروف استوريا القاهرة هليوبوليس القاهرة القاهرة الكبرى 477.

رمسيس هيلتون القاهرة القاهرة الكبرى 478.

مريديان هليوبوليس القاهرة القاهرة الكبرى 479.

البارون القاهرة القاهرة الكبرى 480.

بوتيك 1920 القاهرة القاهرة الكبرى 481.

بيروت القاهرة القاهرة الكبرى 482.

تشاو القاهرة القاهرة الكبرى 483.

هابي دريمز القاهرة القاهرة الكبرى 484.

صن سيتي القاهرة القاهرة الكبرى 485.

بوتيك اوتيل بيل ايبوك القاهرة القاهرة الكبرى 486.

كليوباترا القاهرة القاهرة الكبرى 487.

جولدن بارك القاهرة القاهرة الكبرى 488.

جولدن كارفن القاهرة القاهرة الكبرى 489.

هليوبارك القاهرة القاهرة الكبرى 490.

ريفر سايد القاهرة القاهرة الكبرى 491.

نيو ستار القاهرة القاهرة الكبرى 492.

لؤلؤة المعادي القاهرة القاهرة الكبرى 493.

سان جورج القاهرة القاهرة الكبرى 494.

ريزدنس المعادي القاهرة القاهرة الكبرى 495.

العربي القاهرة القاهرة الكبرى 496.

مكسيم القاهرة القاهرة الكبرى 497.

هابي سيتي القاهرة القاهرة الكبرى 498.

أمين القاهرة القاهرة الكبرى 499.

الحرية القاهرة القاهرة الكبرى 500.

رويال مارشال القاهرة القاهرة الكبرى 501.

النيل زمالك القاهرة القاهرة الكبرى 502.

لونشان القاهرة القاهرة الكبرى 503.

هابيتون القاهرة القاهرة الكبرى 504.

جراند نايل تاور القاهرة القاهرة الكبرى 505.

سكرابيه القاهرة القاهرة الكبرى 506.

أطلس الأوبرا القاهرة القاهرة الكبرى 507.

هامبورج القاهرة القاهرة الكبرى 508.

تيوليب القاهرة القاهرة الكبرى 509.

اللوتس القاهرة القاهرة الكبرى 510.

هوليداي هوم القاهرة القاهرة الكبرى 511.

عبيد هاوس القاهرة القاهرة الكبرى 512.

نيو أوتيل القاهرة القاهرة الكبرى 513.

حوريس القاهرة القاهرة الكبرى 514.

كابسيس بالاس القاهرة القاهرة الكبرى 515.

تاليزمان القاهرة القاهرة الكبرى 516.

رضوان القاهرة القاهرة الكبرى 517.

اميه القاهرة القاهرة الكبرى 518.

ذا ويستن كايرو جولف ريزورت آند سبا القطامية ديونز القاهرة الجديدة القاهرة الكبرى 519.

دوست تاني ليك فيو القاهرة الجديدة القاهرة الكبرى 520.

ماريوت مينا هاوس الجيزة القاهرة الكبرى 521.

جوهرة الاهرام الجيزة القاهرة الكبرى 522.

حور محب الجيزة القاهرة الكبرى 523.

شتيجنبرجر بيراميدز كايرو الجيزة القاهرة الكبرى 524.

سويس ان النيل الجيزة القاهرة الكبرى 525.

هيلتون بيراميدز جولف ريزورت الجيزة القاهرة الكبرى 526.

سويس ان بيراميدز جولف ريزورت الجيزة القاهرة الكبرى 527.

بيراميدز الهرم الجيزة القاهرة الكبرى 528.

بيراميدز بارك الجيزة القاهرة الكبرى 529.

الواحة الجيزة القاهرة الكبرى 530.

سلمى الجيزة القاهرة الكبرى 531.

امارانت بيراميدز الجيزة القاهرة الكبرى 532.

الاهرامات الثلاثه (بارسيليو ) الجيزة القاهرة الكبرى 533.

فورسيزونز القاهرة الجيزة القاهرة الكبرى 534.

شيراتون القاهرة الجيزة القاهرة الكبرى 535.

هلنان دريم لاند الجيزة القاهرة الكبرى 536.

انديانا الجيزة القاهرة الكبرى 537.

سفير القاهرة الجيزة القاهرة الكبرى 538.

هافانا الجيزة القاهرة الكبرى 539.

موفنبيك مدينة الانتاج الاعلامي الجيزة القاهرة الكبرى 540.

هوليدايز اكسبريس الجيزة القاهرة الكبرى 541.

كانزي الجيزة القاهرة الكبرى 542.

روز الجيزة القاهرة الكبرى 543.

طيبة بيراميدز الجيزة القاهرة الكبرى 544.

دريمرز الجيزة القاهرة الكبرى 545.

المنار الجيزة القاهرة الكبرى 546.

نوران الجيزة القاهرة الكبرى 547.

كايرو كومودور الجيزة القاهرة الكبرى 548.

جولدن ان الجيزة القاهرة الكبرى 549.

ميركيور سفنكس الجيزة القاهرة الكبرى 550.

مايوركا الجيزة القاهرة الكبرى 551.

سقارة بالم كلوب الجيزة القاهرة الكبرى 552.

زايد الجيزة القاهرة الكبرى 553.

سويس ان الجيزة القاهرة الكبرى 554.

رويال داي أكتوبر الجيزة القاهرة الكبرى 555.

النبيلة الجيزة القاهرة الكبرى 556.

سانتانا الجيزة القاهرة الكبرى 557.

نوفوتيل ٦ أكتوبر الجيزة القاهرة الكبرى 558.

جراند بيراميدز الجيزة القاهرة الكبرى 559.

أبو الهول بالاس الجيزة القاهرة الكبرى 560.

فيروجيبت الجيزة القاهرة الكبرى 561.

كارولين كريون الجيزة القاهرة الكبرى 562.

التونسي الجيزة القاهرة الكبرى 563.

بيراميزا الجيزة القاهرة الكبرى 564.

كينج الجيزة القاهرة الكبرى 565.

الفراعنة الجيزة القاهرة الكبرى 566.

كونكورد "الدقي" الجيزة القاهرة الكبرى 567.

ستيلا دي ماري العين السخنة السويس 568.

جاز ليتل فينيس العين السخنة السويس 569.

كورال سي العين السخنة السويس 570.

جراند اوشن العين السخنة السويس 571.

مارينا وادي دوم العين السخنة السويس 572.

بورتو السخنة العين السخنة السويس 573.

كانكون العين السخنة السويس 574.

واحة مينا العين السخنة السويس 575.

موفنبيك ريزورت العين السخنة السويس 576.

تيدا سويس ان بلازا العين السخنة السويس 577.

جولف ستيلا العين السخنة السويس 578.

بلان هوتيل سي كلوب العين السخنة السويس 579.

ريتال فيو " رد كاربت سابقا" العين السخنة السويس 580.

ريجينا السخنة العين السخنة السويس 581.

رومانس بيتش ريزورت العين السخنة السويس 582.

مارينا وادي دجلة العين السخنة السويس 583.

الفنار العين السخنة السويس 584.

بالميرا العين السخنة السويس 585.

الوادي العين السخنة السويس 586.

بورتريه السخنة العين السخنة السويس 587.

امباير هوتيل العين السخنة السويس 588.

الجبل (بيازا سابقا) العين السخنة السويس 589.

جرين هاوس السويس 590.

سمر بالاس السويس 591.

رد سي السويس 592.

فندق ايميليو الأقصر 593.

وندسور الأقصر 594.

سوفتيل ونتر بالاس الأقصر 595.

شتايجنبرجر الأقصر 596.

الجزيرة جاردن الأقصر 597.

كامب الرزيقي الأقصر 598.

انجلو الأقصر 599.

ميركيور الكرنك الأقصر 600.

سان مينا الأقصر 601.

رويال هاوس الأقصر 602.

سان جوزيف الأقصر 603.

نيو سانت كاترين الأقصر 604.

سوسنا الأقصر 605.

هيلتون الأقصر 606.

ابروتيل الأقصر 607.

شادي الأقصر 608.

قديس الأقصر 609.

فيليب الأقصر 610.

اشتي ريزورت الأقصر 611.

الكرنك الأقصر 612.

جولي فيل الاقصر 613.

نيو رضوان الأقصر 614.

فندق موفينبيك أسوان 615.

سيتي ماكس أسوان 616.

مرحبا بالاس أسوان 617.

فندق بسمة أسوان 618.

أوسكار أسوان 619.

كتراكت الجديد أسوان 620.

طيبة أسوان 621.

التطبيقيين أسوان 622.

سيتي أبو سمبل أسوان 623.

سارة أسوان 624.

فندق بسمة السياحي قنا 625.

نيو بالاس قنا 626.

حورس المنيا 627.

كليوباترا المنيا 628.

آتون المنيا 629.

نفرتيتي المنيا 630.

الفندق العائم الثابت برنسيس أميرة المنيا 631.

الفندق العائم الثابت كوين ايزيس المنيا 632.

لوتس المنيا 633.

الشاطئ المنيا 634.

ابن خصيب المنيا 635.

الوطنية بالاس أسيوط 636.

بدر أسيوط 637.

اسيوتيل أسيوط 638.

النهر أسيوط 639.

الفندق العائم الثابت فلورانس أسيوط 640.

الفندق العائم الثابت كورال 1 سوهاج 641.

الفندق العائم الثابت كورال 2 سوهاج 642.

الفندق العائم الثابت نايل ستوري سوهاج 643.

سميراميس بني سويف 644.

فندق شتايجنبرجر اللسان رأس البر دمياط 645.

طيبة رأس البر دمياط 646.

المينا بيتش دمياط 647.

عمر الخيام دمياط 648.

الامام السياحي دمياط 649.

بوريفاج دمياط 650.

السلام السياحي دمياط 651.

سليمان دمياط 652.

دولفين إن دمياط 653.

المبشر دمياط 654.

جرين هاوس دمياط 655.

هلنان اوبرج الفيوم الفيوم 656.

بيوم ليك سايد الفيوم 657.

لازيب الفيوم 658.

الواحة الفيوم 659.

نيو بانوراما شكشوك الفيوم 660.

جرين ديزرت البحيرة 661.

النورس بورسعيد 662.

اركان بورسعيد بورسعيد 663.

بورتو سعيد بورسعيد 664.

ايتاب بورسعيد (بورسعيد مصر للسياحة سابقا) بورسعيد 665.

نيو كونتننتال بورسعيد 666.

دى لابوست السياحى بورسعيد 667.

هوليداى السياحى بورسعيد 668.

بانوراما بورسعيد 669.

رستا السياحي بورسعيد 670.

مكة السياحى المنصورة الدقهلية 671.

مارشال الجزيرة المنصورة الدقهلية 672.

مارشال المنصورة المنصورة الدقهلية 673.

الجامعة الدقهلية 674.

ميرتا العاشر من رمضان الشرقية 675.

الايفان بنها القليوبية 676.

ميركيور السياحي الاسماعيلية 677.

المرجان الاسماعيلية 678.

سيكس كورنرز الاسماعيلية 679.

شموسة الاسماعيلية 680.

التمساح الاسماعيلية 681.

الرواد الوادي الجديد 682.

الرضوان الوادي الجديد 683.

الفرسان الوادي الجديد 684.

مبارز الوادي الجديد 685.

البدو الوادي الجديد 686.

لودج الطرفة الوادي الجديد 687.



