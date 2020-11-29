انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمالها منذ قليل لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة الخاصة أمس اجتماعا ناقشت خلاله ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكذلك مقترحات تعديل المواد لبعض النواب.

جدير بالذكر أن عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة، كما تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتي أنهت عملها أمس بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.

اليوم ..الشيوخ يناقش لائحته الداخلية بعد حسم ملاحظات مجلس الدولة ومقترحات الأعضاء