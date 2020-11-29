عضو بالشيوخ تتغيب عن إلقاء اليمين الدستورية بالجلسة العامة اليوم

في موقف لافت بدأ رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الصباحية اليوم، بالنداء على العضو رشا وسيم عبدالرحمن لإلقاء اليمين الدستورية إلا أنه فوجئ بغيابها اليوم أيضاً

وتقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للأعضاء على الانجاز المبدئي في اللائحة، وماتم حتى الآن من لجنة صياغة اللائحة، وذلك في افتتاح الجلسة العامة للشيوخ، والتي تم بدأها بتقديم أسماء النواب المعتذرين.

انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق