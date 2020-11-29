عضو بالشيوخ تتغيب عن إلقاء اليمين الدستورية بالجلسة العامة اليوم

في موقف لافت بدأ رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الصباحية اليوم، بالنداء على العضو رشا وسيم عبدالرحمن لإلقاء اليمين الدستورية إلا أنه فوجئ بغيابها اليوم أيضاً
وتقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للأعضاء على الانجاز المبدئي في اللائحة، وماتم حتى الآن من لجنة صياغة اللائحة، وذلك في افتتاح الجلسة العامة للشيوخ، والتي تم بدأها بتقديم أسماء النواب المعتذرين.
انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
وكان قبلها قد أعرب الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع لائحة مجلس الشيوخ في جلسة المجلس اليوم .
وأشار الى أن مواد مشروع اللائحة بلغت ٢٩٢ مادة، وجرى توزيع المشروع على أعضاء المجلس عبر الـ (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتى انهت عملها اليوم بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.
وقال المستشار عتمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراحاً بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها، وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها ، موضحًا ان بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.
وقال أمين عام ( الشيوخ) ان اللجنة أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت علي بعض المواد من مجلس الدولة ، مشيرا الى رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة ان كان سيحيلها الي رئيس الجمهورية او الي مجلس الوزراء يعقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية ،اليوم الأحد ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .وذلك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،والتى تحتوى على ٢٩٢ مادة .
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