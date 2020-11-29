الكنيسة تحقق مع القمص كيرلس فتحى بشأن مشكلة الكتاب المقدس

جدة - نرمين السيد - أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا، اليوم الأحد، كشفت من خلاله، تكليف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للجنة من الآباء الأساقفة، على رأسهم الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا يوليوس، أسقف مصر القديمة، والأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، بالتحقيق مع القمص كيرلس فتحى، الكاهن بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والذى انتشر له خلال الأيام الماضية مقتطع من محاضرة حول الكتاب المقدس، يفهم منه أنه لايؤمن بوحى الكتاب، الأمر الذى أثار ضجة كبرى.





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