عبد الباسط عبد الصمد.. كروان الجنة المتربع على عرش سماء التلاوة

جدة - نرمين السيد - الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذى تحل ذكرى وفاته، غدًا، حيث غيبه الموت عن عالمنا فى 30 نوفمبر، عام 1988.

حنجرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، المولود فى قرية المراغة، بقنا، منحتة شعبية هى الأكبر بين القراء، فى مصر والوطن العربى حتى يومنا هذا، ولعل نسب المشاهدات لتلاواته عبر اليوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى خير دليل.

نشأ كروان الجنة، فى أسرة دينية، حرصت على أن يكون ابنها من حفظة كتاب الله، وألحقته بكتاب القرية، وهو فى السادسة من عمره.

ونظرًا لتميز صوته، توسم فيه شيخه خيرًا، فـ التلميذ عبد الباسط، تميز بجملة من المواهب، تمثلت فى سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن، وشدة انتباهه، ودقته فى التحكم بمخارج الألفاظ، والوقف، والابتداء.

وسرعان ما أتم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، حفظه للقرآن الكريم، فختمه كاملًا، وهو فى العاشرة من عمره، وبدأ بعدها رحلته فى القراءة، حتى وصل صوته إلى إذاعة القرآن الكريم، وتم اعتماده فيها عام 1951.

تربع عبد الباسط عبد الصمد، على عرش سماء التلاوة، فانهالت عليه الدعوات الرسمية، وغير الرسمية، من كافة بلدان العالم، لكى يحيى فيها حفلات دينية، حيث كان يتم استقباله كما لو كان ملكًا أو زعيمًا.

ظل رحمه الله يشدو بصوته، بين دول العالم، إلى أن تمكن منه المرض، وتوفى يوم الأربعاء، الموافق الـ 30 من نوفمبر لعام 1988، بعد 60 عامًا قضاها فى خدمة القرآن الكريم.