غدا.. إعلان نتيجة الإعادة بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب 2020

جدة - نرمين السيد - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض، غدًا الإثنين، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة.





وقالت الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، ولم يتم رصد أو تلقى شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن القضاة المشرفين على اللجان بذلوا جهودا عظيمة لإخراج العملية فى أبهى صورها، حيث تم السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته فى تلك الجولة، والذين بدأوا عمليات الفرز فور انتهاء فترة التصويت لإعلان الحصر العددى لأصوات الدائرة الانتخابية الواحدة، وإرسال هذا الحصر إلى اللجان العامة. وأكدت أن الهيئة بعد أن تسلمت من اللجان العامة بالمحافظات نتائج اللجان الفرعية، أعادت مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج. وأوضحت الهيئة أنها تقوم على تدقيق ومراجعة نتائج الانتخابات من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز، وذلك تمهيدا لضم أصوات المصريين بالخارج، وإعلان النتيجة النهائية لهذه الجولة.

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