فرج الدرى: عملنا على تجنب المخالفات أثناء إعداد لائحة الشيوخ

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، أنه كان هناك حرصا عند إعداد مشروع قانون اللائحة على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس، تجنبا لأى مخالفة شكلية أو موضوعية.





جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وأوضح أن اللجنة أجرت التعديلات بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

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