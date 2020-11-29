الدواء تكشف عن ميزة جديد لمصنعي ومستوردي علاجات الإيدز

أعلنت هيئة الدواء المصرية موافقة رئيس الهيئة على منح تيسيرات وحوافز تشجيعية إضافية للشركات التي تلبي احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري " الإيدز".

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، أنه تقرر منح الشركات التي ستقوم بالتسجيل والتصنيع المحلي لأدوية فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" ميزة التسسجيل السريع " fast track " بما يساهم فى سرعة توافر تلك المستحضرات وتلبية احتياجات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف «الغمراوي» أنه لن يتم احتساب عدد طلبات الاستعلام المتاح تقديمها شهرياً لأي من المستفيدين بهذا القرار ضمن أي أعداد لتقديم طلبات التسجيل، مع منح تلك المستحضرات ميزة سعرية نظراً لما ستساهم به من تحويل المستحضرات المستوردة إلى مستحضرات محلية الصنع ، وهو ما يؤثر بالايجاب على توفير نفقات البرامج العلاجية للدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الصحية الأخري المعنية بملف الدواء إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة فيما يخص توفير احتياجات الدولة من المستحضرات الصيدلية والحيوية، وأنها تولي أهمية قصوى إلى توفير المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، كذلك دعم وتشجيع شركات الأدوية المحلية فيما يخص إجراءات التسجيل والتصنيع للعديد من المستحضرات الهامة للمريض المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية قيام الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والحيوية، والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات الحكومية، وسوق الدواء المصري.