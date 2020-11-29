10 رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسى من زيارته لدولة جنوب السودان.. فيديو

رصد فيديو 10 رسائل وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لجنوب السودان، وقد عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى أرض الوطن بعد زيارة جمهورية جنوب السودان ، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وبحسب الفيديو جاءت رسائل الرئيس الـ10 كالتالى: 1- تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات. 2- تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات. 3- السعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان. 4- تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل. 5- نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل. 6- دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفاكير وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد. 7- دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية. 8- أدعو المجتمع الدولي للوفاء ببتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان في مسيراتها نحو بنا مستقبل أفضل. 9- ندعم مساعى ورفع العقوبات الدولية عن جنوب السودان بما يسهم في دعم عملية الانتقال السياسى الجارية. 10 تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان.

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