القوى العاملة: الكويت تدعو المخالفين وحاملي الإقامة المؤقتة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن دولة الكويت دعت لمن يرغب من مخالفي قانون الإقامة بتاريخ 1/1/2020 وما قبله إلى مراجعة إدارة شئون الإقامة المختصة وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليه وذلك خلال الفترة من أول إلي أخر ديسمبر 2020 تمهيدا لمنحه الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزير - إلي أنه يتوجب على من يرغب في المغادرة سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه "إشعارا للمغادرة" يتعين عليه المغادرة خلاله حتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.

وحذرت المخالفين الذين لن يعدلوا أوضاعهم خلال المهلة المقررة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.

بالنسبة لحاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا مادة (14): شددت على وجوبية مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ الأثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ .

ولفت إلى أن حاملي الإقامة المؤقتة "المجددة تلقائيا" الذين لن يقوموا بتعديل وضعهم خلال المهلة المقررة سوف يقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده من البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان،قد أعلن اليوم الأحد، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2334 شابا، من بينهم 26 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 7118 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلًا عن توفير 2446 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وقال الوزير : إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 39 ألف جنيه ، لـ 17 عاملا، منها 14 منحة مولود بقيمة 28 ألف جنيه ، و 2 منحة زواج بـ 6 آلاف جنيه ، بالإضافة لـ 5 آلاف جنيه رعاية صحية لعامل آخر ، كما تم تسجيل 76 عاملًا جديدًا بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19261 عاملا .