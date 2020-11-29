القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 526 عاملا بشركة خاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة "أفكو مصر"، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 526 عاملا بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على صرف بدل وردية 19 جنيها عن كل وردية طبقا للحضور الفعلي لكل عامل، وصرف حصة من الأرباح طبقا لقانون العمل، وبما لا يتعارض مع قانون الشركات المساهمة، وبحد أدنى لوظائف الفئة "ب" يصرف 3 أشهر على الأجر الشامل، ووظائف الفئة "أ" يصرف لهم الحصة المقرر من الأرباح طبقا للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الشركة.
كما يصرف بدل وجبة 19 جنيها عن كل وردية طبقا للحضور الفعلي لكل عامل، ومنحة شهر رمضان بمقدار راتب شهر على الأجر الأساسي وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه، ومنحة مدارس بمقدار راتب نصف شهر على الأجر الأساسي بحد أدنى 700 جنيه وأقصى 1200 جنيه، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك بمقدار راتب نصف شهر على الأجر الأساسي بحد أدنى 700 جنيه وأقصى 1200 جنيه.
وقع الاتفاقية عن شركة "افكو مصر"؛ عمرو مخلوف محمد، العضو المنتدب، وعن اللجنة النقابية محمد عبد الناصر، نائب رئيس اللجنة، وأحمد إسماعيل حسانين، أمين عام اللجنة، وطارق محمد مصطفى، أمين عام مساعد اللجنة، وأحمد عمارة أحمد، أمين صندوق اللجنة، وكل من حسن محمد عبد الفتاح ، وحسين أحمد كمال، عضوا اللجنة.
ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2334 شابا، من بينهم 26 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7118 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 2446 فرصة عمل للشباب من الجنسين.
وقال الوزير إنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 39 ألف جنيه، لـ 17 عاملا، منها 14 منحة مولود بقيمة 28 ألف جنيه، و2 منحة زواج بـ 6 آلاف جنيه، بالإضافة لـ 5 آلاف جنيه رعاية صحية لعامل آخر، كما تم تسجيل 76 عاملًا جديدًا بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19261 عاملا.
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