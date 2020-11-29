أطلقت القوات المسلحة، اليوم الأحد، موقعًا إلكترونيًا، لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة السجلات العسكرية.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن ذلك يأتى فى إطار حرصها، للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى.
ويقدم الموقع https://seglat.mod.gov.eg/خدمات استخراج جميع الشهادات والخدمات، إلكترونياً، واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة.
اقرأ أيضًا: الفريق محمد فريد ورؤساء أركان قوات مسلحة لدول عربية يشهدون المرحلة الرئيسية لتدريب "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب
ويمكن التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام التالية: واتس آب 01551090961، و22722037 02.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث العسكرى يعلن إطلاق موقعا إلكترونيا لتقديم خدمات السجلات العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.