المتحدث العسكرى يعلن إطلاق موقعا إلكترونيا لتقديم خدمات السجلات العسكرية

أطلقت القوات المسلحة، اليوم الأحد، موقعًا إلكترونيًا، لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة السجلات العسكرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن ذلك يأتى فى إطار حرصها، للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى.

ويقدم الموقع https://seglat.mod.gov.eg/خدمات استخراج جميع الشهادات والخدمات، إلكترونياً، واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة.

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